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Египет обогнал Турцию по популярности у белорусских туристов

05.10.2019 09:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наибольшее число туристов из Беларуси в 2018 году выехало в Египет — 212 тыс. человек. В 2017 году эту страну посетило 123,8 тыс. человек, то есть популярность данного направления резко выросла.



Такие данные приведены в обзоре туристической отрасли РБ, подготовленной Национальным статистическим комитетом РБ.

На втором месте по популярности в прошлом году оказалась Турция, которую посетили 151,4 тыс. жителей РБ. Это больше, чем в 2017 году, когда таких туристов было 140,2 тыс. человек.

Резко увеличилось и число туристов в Украину: до 122,1 тыс. человек с 91,2 тыс. человек. Еще в большей степени выросло количество туристов в Грузию: до 16,4 тыс. человек с 6,6 тыс. человек.


Почти не изменилось число белорусских туристов в Россию, которое составило в 2018 году 47 тыс. человек против 46,7 тыс. в 2017 году. Но граница с Россией открыта, то есть можно ожидать, что количество туристов в эту страну из Беларуси намного больше.

В 2018 году снизилось число туристов в Польшу: до 30,2 тыс. человек с 36,2 тыс. человек.

Всего в 2018 году количество туристов и экскурсантов, организованно выезжавших за рубеж, достигло 850,7 тыс. человек. Граждане РБ посещали 123 страны, а средний срок их пребывания за границей равнялся 8 дням.
 
 
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Наибольшее число туристов из Беларуси в 2018 году выехало в Египет — 212 тыс. человек. В 2017 году эту страну посетило 123,8 тыс. человек, то есть популярность данного...
 
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