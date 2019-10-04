ТОП-5 минских избирательных пикетов, которые закончились предупреждениями

На это осталось несколько дней — до 7 октября включительно. Для того, чтобы выдвинуться в кандидаты в Беларуси нужно предоставить в комиссию не менее 1000 подписей избирателей, которые его поддерживают. Кто-то собирает их путем поквартирного обхода, а кто-то выбрал собирать подписи путем пикетирования.





"Правозащитники за свободные выборы" продолжает получать информацию по всей Беларуси о вынесении окружными комиссиями предупреждений выдвиженцам за "нарушение законодательства в ходе сбора подписей". Преимущественно — по фактам досрочной агитации. Кампанияпродолжает получать информацию по всей Беларуси о вынесении окружными комиссиями предупреждений выдвиженцам за "нарушение законодательства в ходе сбора подписей". Преимущественно — по фактам досрочной агитации.









Сделали подборку пяти избирательных пикетов, которые прошли за это время в Минске , и закончились вынесением предупреждений.

1. Пикеты под лозунгом "Лукашенко должен уйти"

Именно за этот лозунг на стендах, использовавшийся во время сбора подписей, были вынесены десятки предупреждений по всей стране активистам Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Некоторым активистам такие предупреждения были вынсены дважды. Например, активисту "Европейской Беларуси" Андрею Войничу.





Аналитики кампании обращают внимание на двойственность понимания окружными комиссиями таких лозунгов. Предупреждения выносятся представителям оппозиции, а досрочная агитация других кандидатов, которые также используют во время сбора подписей лозунги агитационного содержания, остаются за пределами внимания государственных органов и комиссий. Например, лозунг председателя "Белой Руси" Г. Давыдько "Если можешь — обязан!", представителя этой же организации Т. Думбадзе: "Я пройду этот пусть с вами" или С. Дика "Завтра начинается сегодня" и другие.

2. Пикет памяти

16 сентября, в день 20-летия со дня исчезновения политика Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского Объединенная гражданская партия устроила пикет памяти. Он прошел во время сбора подписей за выдвижение кандидата, лидера ОГП Николая Козлова.





Представители комиссии по Минскому-Старовиленскому избирательному округу №105 предупредили Козлова, что подписи за свое выдвижение в кандидаты надо собирать без подобных заявлений.





Кроме этого, сотрудники Центрального РУВД расценили пикет как несанкционированное массовое мероприятие.

3. Пикет блогеров

Речь идет о блогере Николае Масловском, который выдвигается по Минской-Кальварийской избирательной округе №104. Во время одного из пикетов, на который съехались блогеры из разных регионов Беларуси (Андрей Паук, Марат Минский, Александр Кабанов, Сергей Пятрухин и другие), один из блогеров Сергей Тихоновский раздавал наклейки с рекламой своего ютуб-канала "Страна для жизни".









В результате комиссия вынесла предупреждение блогеру Николаю Масловскому.





Кстати, это не единственный случай, когда выдвиженцу выносят предупреждение за рекламу своего ютуб-канала. 20 сентября избирательная комиссия Минского-Грушевского округа №98 предупредила активиста "Европейской Беларуси" Андрея Войнича за то, что он во время проведения пикета по просьбе одного из минчан дал записанный на клочке бумаги адрес своего канала на Youtube. Это было расценено также как агитация, которая запрещена законодательством во время сбора подписей.

4. Пикет с раздачей материалов "адресованных президенту Литвы по поводу БелАЭС"

Разговор идет об избирательном пикете 19 сентября по сбору подписей по выдвижению в кандидаты председателя БНФ Григория Костусева.





"При проведении пикета членом инициативной группы А.Толстыко, проводилось информирование граждан о деятельности БНФ. Также, гражданам раздавались печатные информационные материалы, адресованные президенту Литовской Республики, касающиеся строительства Белорусского АЭС. Позже, Толстыко А.В. на своей странице в фейсбуке была размещена информация о том, что целью пикета, являлось изучение поведения минчан", — вот так объяснила комиссия по Минскому-Купаловскому избирательному округу №95 основания для вынесения предупреждения инициативной группе Костусева.





Они сообщили, что пикет не соответствовал цели своего назначения, а также при его проведении использовалась информация, которая не относится к выдвижению лица кандидатом в депутаты Палаты представителей.









По информации БНФ, предупреждение было вынесено после того, как комиссия рассмотрела и отклонила жалобу Григория Костусева на нарушения со стороны инициативной группы провластной выдвиженки Сайгановой.

5. Пикет возле ресторана "Поедим-поедим"

На днях было вынесено предупреждение инициативной группе по сбору подписей за выдвижение кандидатом в депутаты члены Партии БНФ Валерию Рябцеву. Он проводил пикет возле ресторана "Поедем Поедим". Поводом стала информация из Боровлянского отдела милиции.





"Пикет не соответствовал цели своего назначения", — написала в решении комиссия по Заславской округе №77.











