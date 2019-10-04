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Армия белорусских интернет-пенсионеров прирастает
05.10.2019 11:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
За последних десять лет в белорусской интернет-аудитории существенно увеличилась доля людей старшей возрастной группы.
Так согласно данным медиаисследования gemiusAudience, проводимого по инициативе исследовательской компании #DB3 с января 2009 года, в декабре 2009 года, доля людей старше 55 лет составляла 2% от всей беларускай интернет-аудитории в возрасте 15-74 года, то в августе 2019 компьютерная интернет-аудитория 55+ составила почти 18%, сообщает
Напомним, что 11 апреля 2016 года Александр Лукашенко подписал указ «О совершенствовании пенсионного обеспечения», на основании которого минимальный возраст, необходимый для оформления трудовой пенсии, будет увеличен на три года и к 2023 г. достигнет 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин.
В период с 1 июля 2019 по 31 декабря 2019 возраст выхода на пенсию в нашей стране составляет 61,5 лет для мужчин и 56,5 лет для женщин. В 2020 году возраст выхода на пенсию составит уже 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.
В этой связи в исследовании рассматриваются социально-демографические характеристики беларуских интернет-пользователей, которые достигнут пенсионного возраста в следующем году.
В августе 2019 мужчины в возрасте 62+ года составили 3,7% или 156 тысяч человек белорусской компьютерной интернет-аудитории в возрасте 15-74 года, а женщины в возрасте 57+ лет — 8,2% или 350 тысяч человек.
Распределение по уровню образования:
Отличие в образовательном уровне заключаются в том, что большая доля женской аудитории имеет среднее специальное образование, а мужская аудитория - просто полное среднее образование.
Распределение по размеру домохозяйств:
Стоит обратить внимание, что практически одинаковая доля людей старшей возрастной группы, как мужчин, так и женщин, живут в одиночестве.
Распределение по роду деятельности
Среди мужчин-пенсионеров (62-74 года) 69% и 12% соответственно являются специалистами/главными специалистами.
Распределение по уровню дохода
География
По географическому признаку — 40% мужчин и 40% женщин живет не в Минске или других областных городах, т.е. это крупные промышленные города (более 50 000 человек жителей) или малые города, сельская местность.
Телевизор
Интересная поведенческая характеристика — это частота смотрения телевизора.
Заключение
Повышение цифровых навыков (digital skills) людей старшей возрастной группы по-прежнему остается серьезной задачей в Республике Беларусь. Так согласно данным установочного исследования, проведенного ИАЦ для #DB3 в ноябре 2018 года, не пользуются интернетом в возрасте 55-64 года 45,1%, в возрасте 65-74 года — 71,7%. Для решения этой задачи требуется системный подход по преодолению цифрового неравенства, обучению базовым компьютерным навыкам и медиаграмотности.
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За последних десять лет в белорусской интернет-аудитории существенно увеличилась доля людей старшей возрастной группы.
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