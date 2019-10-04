Армия белорусских интернет-пенсионеров прирастает

Источник материала: Ежедневник





За последних десять лет в белорусской интернет-аудитории существенно увеличилась доля людей старшей возрастной группы.

Так согласно данным медиаисследования gemiusAudience, проводимого по инициативе исследовательской компании #DB3 с января 2009 года, в декабре 2009 года, доля людей старше 55 лет составляла 2% от всей беларускай интернет-аудитории в возрасте 15-74 года, то в августе 2019 компьютерная интернет-аудитория 55+ составила почти 18%, сообщает Thinktanks.by c ссылкой на infopolicy.biz.

Напомним, что 11 апреля 2016 года Александр Лукашенко подписал указ «О совершенствовании пенсионного обеспечения», на основании которого минимальный возраст, необходимый для оформления трудовой пенсии, будет увеличен на три года и к 2023 г. достигнет 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин.

В период с 1 июля 2019 по 31 декабря 2019 возраст выхода на пенсию в нашей стране составляет 61,5 лет для мужчин и 56,5 лет для женщин. В 2020 году возраст выхода на пенсию составит уже 62 года для мужчин и 57 лет для женщин.

В этой связи в исследовании рассматриваются социально-демографические характеристики беларуских интернет-пользователей, которые достигнут пенсионного возраста в следующем году.

В августе 2019 мужчины в возрасте 62+ года составили 3,7% или 156 тысяч человек белорусской компьютерной интернет-аудитории в возрасте 15-74 года, а женщины в возрасте 57+ лет — 8,2% или 350 тысяч человек.

Распределение по уровню образования:

Мужчины 62-74 Женщины 57-74 неоконченное среднее 6,24% 1,89% полное среднее 34,37% 28,80% среднее специальное 24,69% 36,86% неоконченное высшее 1,21% 0,88% высшее 33,50% 31,57%

Отличие в образовательном уровне заключаются в том, что большая доля женской аудитории имеет среднее специальное образование, а мужская аудитория - просто полное среднее образование.

Распределение по размеру домохозяйств:

Мужчины 62-74 Женщины 57-74 1 человек 23,02% 23,77% 2 человека 46,41% 44,76% 3 человека 14,85% 18,98% 4 человека 4,81% 6,74% 5 человек и более 10,91% 5,75%

Стоит обратить внимание, что практически одинаковая доля людей старшей возрастной группы, как мужчин, так и женщин, живут в одиночестве.

Распределение по роду деятельности

Среди мужчин-пенсионеров (62-74 года) 69% и 12% соответственно являются специалистами/главными специалистами.

У женщин (57-74 года) — 62% и 16% интренет-пользовательниц являются специалистами /главными специалистами. Еще почти 4,5% женщин определяют свой род деятельности как творческие работники. Менеджерки среднего звена составляют 2,2%.

Различие в роде деятельности связано с тем, что в 57 лет многие белорусские интернет-пользователи продолжают трудовую карьеру.

Распределение по уровню дохода

Самая большая доля мужчин — 25% имеют доход от 360 до 500 белорусских рублей, что коррелирует с размером средней пенсии в Беларуси. У женской аудитории самая большая группа — 21,5% имеет доход в размере 120-240 BYN в месяц. Здесь видна разница в уровне дохода мужчин и женщин в Беларуси.

География

По географическому признаку — 40% мужчин и 40% женщин живет не в Минске или других областных городах, т.е. это крупные промышленные города (более 50 000 человек жителей) или малые города, сельская местность.

Телевизор

Интересная поведенческая характеристика — это частота смотрения телевизора.

Чуть более 70% мужской аудитории смотрит телевизор ежедневно, у женской аудитории — 48% смотрит телевизор ежедневно, 26% — несколько раз в неделю. Доля несмотрящих телевизор одинаковая и для мужчин, и для женщин — 4,3%.

Заключение

Повышение цифровых навыков (digital skills) людей старшей возрастной группы по-прежнему остается серьезной задачей в Республике Беларусь. Так согласно данным установочного исследования, проведенного ИАЦ для #DB3 в ноябре 2018 года, не пользуются интернетом в возрасте 55-64 года 45,1%, в возрасте 65-74 года — 71,7%. Для решения этой задачи требуется системный подход по преодолению цифрового неравенства, обучению базовым компьютерным навыкам и медиаграмотности.