Наше всё: вырастили картофелину, из которой можно сделать драников на всю семью

сообщает БЕЛТА, гигантский корнеплод вырос в фермерском хозяйстве "АграМаксДен" и его показали на сельскохозяйственной ярмарке в КакБЕЛТА, гигантский корнеплод вырос в фермерском хозяйстве "АграМаксДен" и его показали на сельскохозяйственной ярмарке в Минске , которая проходит по выходным возле Ледового дворца.













Вес одной картофелины сорта "манифест" — 1 кг 603 гр. Братья Максим и Денис Шильвяны, которые и держат фермерское хозяйство, сказали, что приобрели посадочный материал такого сорта только в этом году и это их первый урожай, поэтому получились столько крупные корнеплоды.





Урожайность картофеля в их хозяйстве составляет 45 центнеров с гектара. В этом году фермеры из-под Ивья рассчитывают собрать на продажу примерно 350 тонн картофеля.



