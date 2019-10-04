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Наше всё: вырастили картофелину, из которой можно сделать драников на всю семью
Источник материала: Партизан
Под Ивьем вырастили картофелину, из которой можно сделать драников на целую семью.
Как
Вес одной картофелины сорта "манифест" — 1 кг 603 гр. Братья Максим и Денис Шильвяны, которые и держат фермерское хозяйство, сказали, что приобрели посадочный материал такого сорта только в этом году и это их первый урожай, поэтому получились столько крупные корнеплоды.
Урожайность картофеля в их хозяйстве составляет 45 центнеров с гектара. В этом году фермеры из-под Ивья рассчитывают собрать на продажу примерно 350 тонн картофеля.
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Под Ивьем вырастили картофелину, из которой можно сделать драников на целую семью.
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