ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

19 экс-чиновников Кыргызстана подозревают в коррупции по делу об освобождении «вора в законе» Азиза

05.10.2019 12:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

14 подозреваемых подписали соглашения о сотрудничестве со следствием.


Азиз (слева)

В Кыргызстане 19 экс-чиновников, включая экс-президента Алмазбека Атамбаева, подозреваются в коррупции по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. 

"По факту незаконного освобождения из мест лишения свободы Азиза Батукаева, по признакам преступления по статье "Коррупция" УК Киргизии вручено уведомление 19 подозреваемым", – сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана. 

Бывший председатель Госкомитета нацбезопасности страны Бусурманкул Табалдиев был уведомлен о подозрении заочно, с объявлением международный розыск, в том числе по линии "Интерпола". 


"С 14 подозреваемыми подписаны соглашения о сотрудничестве со следствием, без заключения соглашения – пять подозреваемых. 18 подозреваемых ознакомились с материалами уголовного дела, которые направлены в Генеральную прокуратуру для изучения законности принятых решений и передачи по подсудности", – сообщил представитель МВД. 

Азиз Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии в Нарынской области на севере Киргизии, в 2013 году был освобожден по состоянию здоровья, не отбыв семь лет наказания, после чего выехал в Чечню. 

Созданная по факту освобождения Батукаева парламентская комиссия в 2013 году установила, что об освобождении ходатайствовал экс-омбудсмен Кыргызстана Турсунбек Акун, к выезду криминального авторитета были причастны высокопоставленные члены правительства и сотрудники ГСИН, однако тогда расследование не было завершено. 


В начале 2019 года в МВД Киргизии заявили о возобновлении расследования. Были задержаны бывший вице-премьер Кыргызстана Шамиль Атаханов, экс-министр здравоохранения Динара Сагинбаева, а также ряд должностных лиц Минздрава, которые, по версии следствия, умышленно диагностировали у Батукаева тяжёлое заболевание. 

Подозреваемым по этому делу является также экс-президент Киргизии Атамбаев, задержанный 8 августа 2019 года.

Уведомление о подозрении в совершении преступления также вручено экс-генпрокурору страны Индире Джолдубаевой, в отношении которой в конце августа Первомайский районный суд Бишкека избрал мера пресечения в виде домашнего ареста.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 подозреваемых подписали соглашения о сотрудничестве со следствием.
 
Новости дня
Новости разные
 
Страх Божий: трехметровое существо поставило пользователей Интернета в тупик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика