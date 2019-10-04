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Страх Божий: трехметровое существо поставило пользователей Интернета в тупик

05.10.2019 12:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На пляже Вулакомб английского района Норт-Девон нашли загадочное морское существо, поставившее местных жителей в тупик. Об этом сообщает газета The Cornishman.



28 сентября Ричард Уолден (Richard Walden) гулял по пляжу и наткнулся на необычное существо. Он опубликовал фотографии находки в Facebook-группе A Place in North Devon с вопросом:

"У вас есть мысли, что это за зверь такой? Думаю, если его растянуть, он будет около трех метров в длину. Наверно, это кальмар или осьминог".

Вопрос Уолдена озадачил пользователей сети. Юзеры предположили, что это мог быть угорь, кишечник кита или даже инопланетянин.
 
 
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На пляже Вулакомб английского района Норт-Девон нашли загадочное морское существо, поставившее местных жителей в тупик. Об этом сообщает газета The Cornishman.
 
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