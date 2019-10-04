Выполнять прогнозы или уйти на покой

belgazeta.by Экономические достижения правительства и пакет прогнозных документов на 2020г. были раскритикованы президентом на совещании 19 сентября, пишет





Тучи над головой правительства собираются нешуточные. «Если мы из рук вон плохо выполняем собственные планы, которые мы сами для себя прописываем, - заявил Александр Лукашенко,- встает вопрос, зачем нам вообще тогда собираться в таком формате накануне года и рассматривать некие планы и прогнозы, если мы их не выполняем».









Действительно, безобразие: прежнее правительство уверяло президента, что прогноз на 2019г. «абсолютно выверен, обоснован и просчитан». А потому все запланированное должно быть реализовано. Да вот беда: то, что было гладко на бумаге, рухнуло в овраги реальности. Теперь за это предстоит отвечать преемникам команды Кобякова. «Кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно», - предупредил глава государства. Вопрос стоит радикально: «не будут выполнены параметры развития на 2019г., все ответственные - от премьер-министра - уйдете на покой».





Текущие итоги действительно не радуют. На момент совещания из семи утвержденных на 2019г. прогнозных показателей выполнялись четыре. По последним данным Белстата - только три. ВВП за восемь месяцев вырос всего на 1,1% при прогнозе за девять месяцев 3,1%, экспорт вообще сократился на 1,9% вместо роста на 4,2%, а сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 1,2% к ВВП против запланированных 0,1%. Производительность труда выросла лишь на 1,5% при плане 3,2%. Зато реальные располагаемые доходы населения увеличились на 7,1% при прогнозе 3,1%. А есть еще требование повысить зарплаты бюджетникам до уровня не менее 80% средней по стране, а также увеличить доходы наиболее низко-оплачиваемых работников.





Правительство не может не понимать, что этот дисбаланс еще аукнется инфляцией, которая пока благополучна. Цены за восемь месяцев выросли на 2,9% против прогнозных 3,7% за три квартала. Прямые иностранные инвестиции на чистой основе на 23,1% больше прогноза, хотя на 16,8% меньше, чем годом ранее. А вот с их эффективностью результата много неясного.





По данным Белстата, в I полугодии 2019г. из $5,1 млрд иностранных инвестиций (включая долговые обязательства) лишь 1,9 млрд использовано на приобретение основных средств и нематериальных активов, на оплату производственных запасов и товаров. Что стало с остальными инвестициями, статистика умалчивает - это заставляет подозревать, что значительная часть из них «фантомные».





По-видимому, догнать отстающие показатели до годового прогноза не удастся. Мало шансов и достичь выполнения пятилетней программы. Но такое пораженчество, оказывается, недопустимо. Ни к чему довольствоваться выдуманной, прописанной на бумаге сбалансированностью и ждать милостей от экономики. Тем более что населению столько всего хорошего обещано.





Теперь «ответственным» предстоит выбирать. Можно обеспечить требуемый краткосрочный рост ценой серьезнейших неприятностей, которые неизбежно случатся в последующие годы. Соответствующие расчеты были представлены на предыдущем совещании, но президента не убедили. Альтернатива - уйти на покой с чистой совестью, не отягощаясь участием в грядущем обвале экономики. Конечно, «скромный и крайне неустойчивый» рост не принесет людям «постоянного повышения благосостояния и уровня качества жизни». Но последствия искусственного разогрева экономики для людей, о которых так заботится глава государства, обернутся весьма печально.





К сожалению, тенденцию игнорирования экономических законов у нас менять не собираются. Поэтому вопрос «Что нужно предпринять, чтобы экономика была прочной?» остается риторическим. Если власти озабочены благополучным исходом очередных политических кампаний (сколько бы это ни отрицалось), то им в жертву всегда приносится долгосрочная «прочность». Но если на вопрос «что делать?» ответ «проводить реформы» заведомо не принимается, то, действительно, легче «уйти на покой». Ведь главной помехой нормальному развитию экономики остаются ручное административно-командное управление, безнадежный госсектор и популистские обещания. Из-за них не могут быть эффективными ни государственные, ни частные инвестиции, а проценты роста отдельных показателей не делают никого счастливее. Даже тех, кто за эти проценты получает премии. Проблему невозможно решить ни льготами для отдельных секторов, территорий и «табакерок», ни персональной ответственностью чиновников, ни попытками укрепить дисциплину и унять коррупцию, ни китайскими кредитами. Не поможет даже цифровизация административных процедур и бизнес-процессов.









И пока раздаются точечные преференции, остальная часть экономики приносит все меньше денег в казну. Поэтому президенту все чаще приходится огорчать подчиненных предупреждением, что получить деньги под какие-то проекты можно будет лишь «на основании четкого расчета, что вложения окупятся и будут приносить положительный эффект». Возникает когнитивный диссонанс. С одной стороны, регулярно появляются указы о продлении сроков реализации и возврата кредитов по некогда пышно разрекламированным мегапроектам. А с другой стороны, президент требует от министров и глав областей за эти отсрочки-рассрочки демонстрировать положительную динамику, «эффект в виде налогов, возврата кредитов, зарплаты, производства и экспорта».





Например, на совещании 24 сентября при обсуждении проекта указа об открытии еще четырех магазинов duty free Александр Лукашенко попытался выяснить, как этот вид торговли влияет на производителей аналогичных белорусских товаров и торговую сеть, где нет подобных «коврижек, преференций и льгот».





Что duty free - благо для людей, власти каким-то образом убедились. Теперь они возжелали расширить свой кругозор и со временем проанализировать, «какое счастье нам подарили эти 70 магазинов». Вероятно, прикупив там виски или духи, любой путешественник уносит в фирменном пакете кусочек счастья - размером в разницу с ценой в обделенных льготными «коврижками» магазинах. Разумеется, четыре структуры, монопольно поделившие зоны беспошлинной торговли, неплохо на этом зарабатывают. Кое-что перепадает и государству. Но на рост экономики и всеобщее счастье это мало влияет.









Недостаточно грохнуть кулаком по столу, чтобы факторы, способные вызвать экономические диспропорции, исчезли и обещанный в прогнозах рост волшебным образом стал явью. Товары и услуги лучше и конкурентоспособнее на мировых рынках не станут, сколько бы персональной ответственности ни возлагалось на вице-премьеров. Чиновники всех рангов найдут сотни объяснений невыполнения показателей и поручений. Тем более что многие задания вообще не должны их касаться. Технологии и прочие перспективные новшества не дело министров, а сеять, убирать, косить, возить, консервировать не занятия для руководителей областей и районов. Бизнесмены и фермеры справятся здесь сами - если им не мешать. Но на совещаниях никто не рискнет брякнуть, что самый «настораживающий вопрос» - вера в бюрократию как главную движущую силу экономики. И пока эта вера остается главной государственной идеологией, роста экономики, благосостояния и счастья не видать.







