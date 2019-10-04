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«Он не выдержал». 17-летний сирота бросился с высотки в Гомеле

05.10.2019 11:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Друзья рассказали, что у парня не хватало денег на жизнь, а накануне его пугали спецшколой

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В пятницу в Гомеле произошла трагедия: с высотки бросился 17-летний парень и погиб на месте.

Как стало известно «КП», Игорь был сиротой, учился в колледже. Друзья парня говорят, что Игорь - из Чечерска, его забрали у родителей, которые пьянствовали, около полутора лет назад. В Гомеле живет его старшая сестра, которая немного помогала финансами брату. Своих денег ему не хватало - сирота получал пособие около 150 рублей в месяц. К тому же карточку часто забирали педагоги колледжа - как и у многих сирот, чтобы не тратили все деньги сразу после того, как они приходят на счет. Контролировали, чтобы подросток не покупал спиртное, но он все равно это умудрялся делать.

- Он не выдержал, - уверен друг Игоря. - Не раз уже говорил о суициде. За день до самоубийства его поймали пьяным. Инспекторы по делам несовершеннолетних пугали, что переведут в спецучреждение. Из милиции отпустили и он пришел в общежитие. Я заметил, что он держит нож. Игорь сказал, что порежет вены. И потом на самом деле поцарапал руки. Я уговорил бросить эти глупости и лечь спать. А наутро проснулся - его в общаге нет.

Друг стал звонить Игорю, но тот не снимал трубку. Зайдя на его страницу в соцсети парень увидел, что Игорь поздно вечером опубликовал черную картинку с надписью «The end» - конец. А за два часа до суицида - черно-белое фото с девушкой.


Эту картинку Игорь опубликовал накануне суицида 

Потом парень узнал, что другой друг до Игоря дозвонился, тот сказал, что стоит на многоэтажке, назвал адрес. Приехал туда сразу, уговаривал его не прыгать, но Игорь все равно бросился - на его глазах…

- Не раз слышала о проблемах детей, находящихся на гособеспечении - то есть, несовершеннолетних сирот, которые учатся в колледжах. Забирают карточки на выходные, даже если ребенок не успел купить себе продукты. Им по 15-17 лет, еще дети - что говорить! И попробуй прожить на 150 рублей! Нередко они едят раз в день и ходят голодные. А их еще запугивают. Нельзя так работать с детьми, тем более такими, - прокомментировала одна из приемных матерей, которая в курсе истории Игоря.

ОФИЦИАЛЬНО

Гомельский городской отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти 17-летнего парня, тело которого без признаков жизни было обнаружено сегодня возле многоэтажного дома по улице Мазурова. Проведен осмотр места происшествия, опрашива я очевидцы. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
 
Теги: Гомель
 
 
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Друзья рассказали, что у парня не хватало денег на жизнь, а накануне его пугали спецшколой
 
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