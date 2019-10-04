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Поробности: на форуме с Зеленским и Лукашенко подписали контрактов на полмиллиарда долларов

05.10.2019 11:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главы государств планируют увеличить товарооборот стран до 8 млрд долларов в год.

Итогом первой встречи президентов Украины и Беларуси стало подписание контрактов на полмиллиарда долларов. Зеленский и Лукашенко пообщались на Форуме регионов в Житомире, куда съехались бизнесмены и чиновники обеих стран.

Хоть и говорили о серьезном, для шуток у президентов тоже хватило времени и чувства юмора.

Это была первая встреча Владимира Зеленского и Александра Лукашенко. И прежде чем принять участие в публичном мероприятии, они несколько часов провели за закрытыми дверями. Гораздо больше, чем планировали, поэтому программа форума сдвинулась. О чем именно говорили, не сообщили, но разговором были очень довольны.


"Наш разговор был откровенным. И очень содержательным. Это свидетельствует, что мы прекрасно понимаем друг друга и между нами нет никаких закрытых тем. В условиях российской агрессии украинско-белорусская граница остается рубежом мира и сотрудничества", – заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Публично же говорили об увеличении оборота товаров и услуг. В прошлом году он составлял шесть миллиардов долларов, но цель поставили – восемь миллиардов. Лукашенко также попросил помощи в процессе реализации белорусской ракетной программы.

"Мы сегодня, на злобу дня, занялись ракетостроением. Мы никогда не занимались этим в советские времена. Жизнь к этому подтолкнула. У вас эта школа есть. Вы нам помогите. И мы не за пять лет освоим эту программу, а за два", – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

На форуме подписали контрактов на полмиллиарда долларов. Это в пять раз больше, чем в прошлом году. В частности, Харьковская область заключила соглашение о сотрудничестве с Могилевской областью Беларуси.

"Наши главные акценты и сильные стороны — это энергомашиностроение, машиностроение, легкая промышленность, сельское хозяйство, IT, наука и новые технологии. И будем искать и, возможно, новые подходы", – заявила глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.


Оптимистичные результаты второго форума вдохновили организаторов. Теперь они планируют такие мероприятия с другими соседями Украины: Румынией, Польшей и Венгрией.

Напомним, что первый Форум регионов Украины и Беларуси прошел в октябре 2018 года в Гомеле, на котором встретились тогдашний президент Петр Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко.
 
Теги: Гомель
 
 
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Главы государств планируют увеличить товарооборот стран до 8 млрд долларов в год.
 
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