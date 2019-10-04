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Хорошо пацаны отдохнули! В Гродно мужчину избили и в багажнике вывезли за город

05.10.2019 11:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Под утро на крыльце ночного клуба, расположенного по улице Ожешко в Гродно, между двумя посетителями увеселительного заведения завязалась потасовка.

 Мужчина 1992 года рождения ударил 34-летнего оппонента, и тот упал со ступенек. На этом злоключения пострадавшего не закончились: обидчик затащил его в багажник своего авто, вывез за город и оставил в придорожной канаве возле деревни Чещевляны, пишет grodno.mvd.gov.by.

 Свидетель описал приметы автомобиля. Потерпевшего милиционеры обнаружили там же, где его бросил нападавший. Он спал. К счастью, серьезных повреждений мужчина не получил.

Долго искать зачинщика конфликта тоже не пришлось – сам вернулся в клуб, где был задержан правоохранителями. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (1,6 промилле). В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 183 уголовного кодекса Республики Беларусь - "Незаконное лишение свободы".
 
Теги: Гродно
 
 
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Под утро на крыльце ночного клуба, расположенного по улице Ожешко в Гродно, между двумя посетителями увеселительного заведения завязалась потасовка.
 
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