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Школьники в Беларуси осваивают профессии официанта, слесаря и парикмахера
05.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Попробовать себя в роли официанта или парикмахера предлагают школьникам Беларуси. Тонкостям этих профессий детей обучают вместо привычных уроков труда. Кроме аттестата, выпускники получают и специальное свидетельство, которое позволяет устроиться на первую работу. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова – о полезном опыте.
Захар Титовец виртуозно превращает салфетку и в цветок, и в веер. А еще может по всем правилам сервировать стол. Одиннадцатиклассник думает связать жизнь со сферой обслуживания. Поэтому на уроках труда решил попробовать себя в роли официанта.
«Мне очень нравятся практические занятия. Мы учимся заваривать чай, разливать его, как общаться с клиентами и преподносить им заказ. Это очень важно, без этого даже на практику не выйдешь. В жизни это поможет с коммуникацией. Я здесь научился более свободно общаться с людьми», – говорит Захар Титовец.
Чтобы уроки труда шли на пользу, старшеклассникам предложили два сценария: осваивать азы профессий за партой или на базе профессиональных училищ. Второй предпочли больше ребят. Только в этом колледже учатся две тысячи минских школьников.
Занятия проходят один раз в неделю по шесть часов. Перечень специальностей определяет каждая школа, исходя из запросов учеников. На выбор почти два десятка профессий. Повар, швея, слесарь, к основному списку еще добавили визажиста, мастера по маникюру и парикмахера.
После такого профессионального курса школьники сдают экзамен. Если успешно, то получают разряд и уже могут устроиться на свою первую работу.
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Кроме аттестата, выпускники получают и специальное свидетельство, которое позволяет устроиться на первую работу.
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