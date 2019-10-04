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Школьники в Беларуси осваивают профессии официанта, слесаря и парикмахера

05.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Попробовать себя в роли официанта или парикмахера предлагают школьникам Беларуси. Тонкостям этих профессий детей обучают вместо привычных уроков труда. Кроме аттестата, выпускники получают и специальное свидетельство, которое позволяет устроиться на первую работу. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова – о полезном опыте.

Захар Титовец виртуозно превращает салфетку и в цветок, и в веер. А еще может по всем правилам сервировать стол. Одиннадцатиклассник думает связать жизнь со сферой обслуживания. Поэтому на уроках труда решил попробовать себя в роли официанта. 


  
«Мне очень нравятся практические занятия. Мы учимся заваривать чай, разливать его, как общаться с клиентами и преподносить им заказ. Это очень важно, без этого даже на практику не выйдешь. В жизни это поможет с коммуникацией. Я здесь научился более свободно общаться с людьми», – говорит Захар Титовец.

Чтобы уроки труда шли на пользу, старшеклассникам предложили два сценария: осваивать азы профессий за партой или на базе профессиональных училищ. Второй предпочли больше ребят. Только в этом колледже учатся две тысячи минских школьников. 
  
«Они обучаются у нас здесь на протяжении двух лет: это 10 и 11 класс. Когда заканчивается обучение, проходят практику на производстве. Есть разделение на теоретическое и производственное обучение», – заявил директор Минского профессионально-технического колледжа Андрей Готто. 

Занятия проходят один раз в неделю по шесть часов. Перечень специальностей определяет каждая школа, исходя из запросов учеников. На выбор почти два десятка профессий. Повар, швея, слесарь, к основному списку еще добавили визажиста, мастера по маникюру и парикмахера.

После такого профессионального курса школьники сдают экзамен. Если успешно, то получают разряд и уже могут устроиться на свою первую работу.



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Кроме аттестата, выпускники получают и специальное свидетельство, которое позволяет устроиться на первую работу.
 
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