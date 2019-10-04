Максим Недосеков остановился в шаге от медали на ЧМ по легкой атлетике

Источник материала: Аргументы и факты

В Дохе подходит к концу Чемпионат мира по легкой атлетике-2019. Наиболее осязаемые надежды на медали среди белорусских спортсменов были у прыгуна в высоту Максима Недосекова.

В лучшей своей попытке наш спортсмен покорил высоту 2 м 33 см, оказавшись в числе лидеров состязаний. Однако этого результата не хватило для медали, белорусский легкоатлет остался четвертым.

Чемпионом мира стал представитель Катара Мутаз Баршин (2 м. 37 см). «Серебро» и «бронзу» завоевали россияне Михаил Акименко (2 м 35 см) и Илья Иванюк (2 м 35 см) соответственно, выступающие в нейтральном статусе.

Таким образом, за два дня до завершения Чемпионата мира сборная Беларуси по-прежнему без наград. Наивысшие достижения – 4-е место Максима Недосекова в прыжках в высоту и 5-е место Ольги Мазуренок в марафоне.