ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Максим Недосеков остановился в шаге от медали на ЧМ по легкой атлетике

05.10.2019 13:21 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Максим Недосеков остановился в шаге от медали на ЧМ по легкой атлетике
Фото из открытых источников

В Дохе подходит к концу Чемпионат мира по легкой атлетике-2019. Наиболее осязаемые надежды на медали среди белорусских спортсменов были у прыгуна в высоту Максима Недосекова.

Максим Недосеков остановился в шаге от медали на ЧМ по легкой атлетике Беларусь выразила желание принять чемпионат Европы по легкой атлетике-2024

В лучшей своей попытке наш спортсмен покорил высоту 2 м 33 см, оказавшись в числе лидеров состязаний. Однако этого результата не хватило для медали, белорусский легкоатлет остался четвертым.

Чемпионом мира стал представитель Катара Мутаз Баршин (2 м. 37 см). «Серебро» и «бронзу» завоевали россияне Михаил Акименко (2 м 35 см) и Илья Иванюк (2 м 35 см) соответственно, выступающие в нейтральном статусе.

Таким образом, за два дня до завершения Чемпионата мира сборная Беларуси по-прежнему без наград. Наивысшие достижения – 4-е место Максима Недосекова в прыжках в высоту и 5-е место Ольги Мазуренок в марафоне.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Катаре завершается Чемпионат мира по легкой атлетике-2019.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Гомелі п'яны кіроўца ўрэзаўся ў святлафор і хацеў збегчы з месца ДТЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика