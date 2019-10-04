Кому могут бесплатно доставить покупки с осенней ярмарки в Минске?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжаются осенние ярмарки. Одна из самых крупных распродаж развернулась на площадке перед «Чижовка-Ареной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь по сниженным ценам можно приобрести свежие овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, мед, кулинарные и кондитерские изделия. Всего работают более 300 торговых точек.





Предлагают на ярмарке и бесплатную доставку. Воспользоваться услугой волонтеров могут ветераны, инвалиды и пенсионеры старше 70. Узнать добровольных помощников можно по красным ветровкам с фирменным логотипом БРСМ либо синим бойцовкам студенческих отрядов.







