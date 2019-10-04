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Президент Беларуси на встрече с Зеленским: «Время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать»

05.10.2019 14:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. От высокоточного ракетостроения до массового искусства. Медиасфера, эксперты и политологи обсуждают рабочий визит Александра Лукашенко в Украину и первую встречу нашего Президента с Владимиром Зеленским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского. Какие темы обсуждали президенты

Президент Беларуси на встрече с Зеленским: «Время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать»

Президент Беларуси на встрече с Зеленским: «Время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать»

Украинский коллега встретил белорусского лидера тепло, причем еще в аэропорту. Весь день главы государств перемещались в одной машине, а встреча с глазу на глаз продолжалась почти три часа. Главный посыл – укрепление сотрудничества, основное направление – экономика. В этой сфере Беларусь и Украина взаимодополняемы. Главное – как отметил Александр Лукашенко – выполнять договоренности.

Владимир Зеленский – Александру Лукашенко: «Я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи»

Президент Беларуси на встрече с Зеленским: «Время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первая наша встреча. По содержанию, по объему вопросов, которые мы рассмотрели, это было похоже порой на разработку тех завалов, которые созданы за последние годы. К сожалению, так случилось, время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать.

Политика и дипломатия – хорошо, но если нет основы в виде экономики, то не будет этой тесной дружбы и взаимной привязанности.

Президент Беларуси на встрече с Зеленским: «Время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать»

В Украине созданы 9 совместных с Беларусью производств техники и оборудования, работает более 100 структур товаропроводящей сети. А по итогам 2018 года товарооборот между странами вырос на 20 % и достиг 5,5 миллиардов долларов. Но в истории экономических отношений цифры были и выше. Достигнуть их Александр Лукашенко предложил за счет создания совместных производств – от ракетостроения до выпуска комбайнов и тракторов, в чем так нуждается Украина-житница. Есть где на украинском рынке развернуться и белорусским большегрузам.

Президент Беларуси на встрече с Зеленским: «Время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать»

Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-ХОЛДИНГ»:
Желание было привезти что-то большое, впечатляющее. В дороге любой самосвал доставляется в точку эксплуатации в разобранном виде. Поэтому из всего большого, что могли, мы сюда привезли, чтобы представить и показать, чем занимается компания БелАЗ.

Итоги первого дня II Форума регионов Беларуси и Украины: в каких сферах подписаны контракты

Президент Беларуси на встрече с Зеленским: «Время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать»

Посылы лидеров услышаны бизнесом. На II Форуме регионов корзина договоренностей превысила полмиллиарда рублей. Впереди – новые контракты. Среди белорусских инициатив, не реализованных с предыдущим руководством Украины – восстановить судоходство по Днепру, развивать портовое хозяйство и задействовать перспективный путь для поставок углеводородов.

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Президент Беларуси на встрече с Зеленским: «Время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать»

Президент Беларуси на встрече с Зеленским: «Время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать»

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