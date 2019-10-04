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Президент Беларуси на встрече с Зеленским: «Время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. От высокоточного ракетостроения до массового искусства. Медиасфера, эксперты и политологи обсуждают рабочий визит Александра Лукашенко в Украину и первую встречу нашего Президента с Владимиром Зеленским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Украинский коллега встретил белорусского лидера тепло, причем еще в аэропорту. Весь день главы государств перемещались в одной машине, а встреча с глазу на глаз продолжалась почти три часа. Главный посыл – укрепление сотрудничества, основное направление – экономика. В этой сфере Беларусь и Украина взаимодополняемы. Главное – как отметил Александр Лукашенко – выполнять договоренности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Политика и дипломатия – хорошо, но если нет основы в виде экономики, то не будет этой тесной дружбы и взаимной привязанности.
В Украине созданы 9 совместных с Беларусью производств техники и оборудования, работает более 100 структур товаропроводящей сети. А по итогам 2018 года товарооборот между странами вырос на 20 % и достиг 5,5 миллиардов долларов. Но в истории экономических отношений цифры были и выше. Достигнуть их Александр Лукашенко предложил за счет создания совместных производств – от ракетостроения до выпуска комбайнов и тракторов, в чем так нуждается Украина-житница. Есть где на украинском рынке развернуться и белорусским большегрузам.
Петр Пархомчик, генеральный директор ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-ХОЛДИНГ»:
Посылы лидеров услышаны бизнесом. На II Форуме регионов корзина договоренностей превысила полмиллиарда рублей. Впереди – новые контракты. Среди белорусских инициатив, не реализованных с предыдущим руководством Украины – восстановить судоходство по Днепру, развивать портовое хозяйство и задействовать перспективный путь для поставок углеводородов.
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Президент Беларуси на встрече с Зеленским: «Время выбрало нас эти развалы разгребать. Мы сегодня это начали делать»
Новости Беларуси. От высокоточного ракетостроения до массового искусства. Медиасфера, эксперты и политологи обсуждают рабочий визит Александра Лукашенко в...
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