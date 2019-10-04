ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Лидия», «Сваты», «Легенда № 17». Какие фильмы и сериалы снимались в Беларуси?

05.10.2019 14:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Где встречаются гигантские ящеры и инопланетяне? Конечно, в Японии и США. По фильмам становится понятно, что Годзилла не появляется в других странах, а больше всего ей нравится Токио.

То же касается и инопланетян: если у них ломается корабль, если они хотят захватить планету, если они желают договориться о сотрудничестве – инопланетяне всегда делают это в Америке. Именно по этой причине неофициальное правительственное агентство «Люди в чёрном» расположено на территории США.

А что же происходит в Беларуси? Обычно ничего опасного. В этой стране люди просто живут, влюбляются, встречаются, разводятся. В общем, мы решили выяснить, в каких фильмах и сериалах мелькнула Беларусь.

«Лидия», 2018 год

Это сериал, но на самом деле воспринимается как фильм. За час и 45 минут зритель узнаёт об одинокой женщине, которая занимается бизнесом. У неё уже есть взрослая замужняя дочь, не желающая прислушиваться к советам матери.

Завязкой можно считать ДТП, когда Лидия едет на авто, отвлекается на мобильный телефон и сбивает на пешеходном переходе мужчину, который тоже, видимо, на что-то отвлёкся и не успел отойти.

Разумеется, рассказывать концовку мы не будем, но стоит упомянуть, что герои истории ходят по минским улицам и даже попадают в одну из минских больниц.

«Лидия», «Сваты», «Легенда № 17». Какие фильмы и сериалы снимались в Беларуси?
Фото: кадр из сериала «Лидия»

«Стиляги», 2008 год

Фильм повествует про обычного советского парня, который нашёл себе друзей среди «стиляг». Так называли молодёжь, которая в 1950-ые увлекалась американским образом жизни, слушала джаз и любила яркую одежду.

Стиляги – бич советского времени, проказа среди граждан СССР или глоток свободы в стенах «железного занавеса»?

Кинокартина представляет собой трагикомедию, поскольку всё начинается круто и весело, а заканчивается не очень хорошо.

Помимо иных мест, съёмки осуществлялись на проспекте Независимости в Минске. А ещё в кадр попал Национальный художественный музей Беларуси. Учитывая, что кассовые сборы составили 16,8 миллиона долларов, можно считать, что очень многие люди познакомились с красотами Беларуси.

«Лидия», «Сваты», «Легенда № 17». Какие фильмы и сериалы снимались в Беларуси?
Фото: кадр из фильма «Стиляги»

«Возвращение Мухтара», с 2004 года по настоящее время

Кто не знает историю про находчивую собаку на службе сотрудников московского ОМВД «Щукино»? Если вам удалось избежать знакомства с этим сериалом, вероятно, у вас дома нет телевизора.

Каждая серия строится стандартно: обнаруживается совершение преступления, идёт расследование, эксперт-криминалисты изучают улики, потом верный пёс Мухтар обнаруживает след и запугивает или кусает подозреваемого. В конце серии кто-нибудь шутит, и все дружно смеются.

С 10 сезона «Возвращение Мухтара» снимается в Минске. Кстати, в 10 сезоне роль Мухтара исполнял белорусский пёс Виват.

«Возвращение Мухтара» снимают в Минске. В главных ролях - белорусский пес!

«Лидия», «Сваты», «Легенда № 17». Какие фильмы и сериалы снимались в Беларуси?
Фото: кадр из сериала «Возвращение Мухтара»

«Красная королева», 2015 год

12-серийная мелодрама. Сюжет основан на фактах из биографии советской манекенщицы Регины Збарской. В сериале отец Збарской является спившимся сапожником, а мать – уборщицей. После школы Регина уезжает в Москву, поступает в ВГИК, но поскольку всё идёт не так, как хотелось, девушка принимает предложение стать моделью.

Постепенно жизнь налаживается, Збарская едва ли не чудом попадает на показ моделей одежды в Париже, становится популярной, выходит замуж и так далее. Но… в жизни всегда есть какое-нибудь «но». И что случилось дальше мы вам не расскажем.

Регина Збарская. Почему вокруг имени советской супермодели столько необъяснимых тайн?

Съёмки велись в России, Украине, Узбекистане и в Беларуси. Актёрам сериала довелось побывать в Бресте и в Минске. На кадрах легко можно заметить парк имени Янки Купалы.

«Лидия», «Сваты», «Легенда № 17». Какие фильмы и сериалы снимались в Беларуси?
Фото: кадр из сериала «Красная королева»

«Легенда № 17», 2013 год

Популярный российский фильм, набравший множество положительных отзывов, который рассказывает о начале спортивной карьеры популярного советского хоккеиста Валерия Харламова.

В кинокартине Харламов проверяется на стойкость в самом начале, когда его включают в команду, и в конце, когда он вышел на лёд с травмированной ногой, а неспортивно ведущий себя противник ещё и бьёт хоккеиста клюшкой по ноге. В общем, много драмы, но в итоге торжествуют советские хоккеисты.

Значительная часть съёмок велась в Беларуси. Ледовая арена спорткомплекса «Бобруйск-Арена» выступила в качестве японского города Саппоро, а «Минск-Арена» превратилась в монреальский «Форум». Начальные сцены фильма с тренировками в Москве снимались во Дворце спорта и культуры Новополоцка.

Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»

«Лидия», «Сваты», «Легенда № 17». Какие фильмы и сериалы снимались в Беларуси?
Фото: кадр из фильма «Легенда № 17»

«Охота на пиранью», 2006 год

Полуторачасовой фильм, который был снят по одноименной книге-бестселлеру. Его нельзя назвать таким уж популярным, но прокате кинокартина себя окупила. Действие разворачивается следующим образом.

Когда-то во времена СССР в глубинах сибирской тайги была построена тайная лаборатория, в которой создавалось химоружие. Как это часто бывает, в определённый момент всё вышло из-под контроля, и, чтобы вирус не распространился, лаборатория оказалась заблокирована и затоплена. Спастись удалось лишь мальчику, которого отец в тот день взял с собой на работу. Уже после распада СССР на уничтожение лаборатории направляется отряд людей. Однако тот самый выживший и выросший мальчик против. С этого момента начинается боевик.

Сибирская тайга снималась под Минском. Позже это кинематографическое поселение стало местной достопримечательностью.

«Лидия», «Сваты», «Легенда № 17». Какие фильмы и сериалы снимались в Беларуси?
Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Охота на пиранью»

«Сваты», с 2008 года по настоящее время

Всё началось в далёком 2008 году. Тогда был снят двухсерийный телефильм. Предполагалось, что это будет проходной проект, однако из-за успеха было решено сделать продолжение, и вскоре на телеэкраны вышел второй сезон.

История начинается со встречи родителей супругов. Одни являются простыми сельскими жителями, а другие – суровыми городскими ребятами. Им ставится задача наблюдать за внучкой и убедиться, что к возвращению родителей ребёнок будет цел и невредим. Однако методы воспитания в бабушек и дедушек весьма различны, что приводит к возникновению неурядиц.

В настоящее время выпущено шесть сезонов. Седьмой сезон снимался в Беларуси и Грузии. В объектив камеры попали жодинский завод «БелАЗ», усадьба Огинских в Залесье и многое другое. Однако некоторое время назад появилась информация, что сезон будет переснят, и кадры с территории Беларуси использоваться не будут.

Как проходят съемки сериала «Сваты-7» в Беларуси: фото с киноплощадки

«Лидия», «Сваты», «Легенда № 17». Какие фильмы и сериалы снимались в Беларуси?
Фото: кадр из сериала «Сваты»

Люди в материале: Регина Збарская, Валерий Харламов
 
Теги: знакомства, Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Где встречаются гигантские ящеры и инопланетяне? Конечно, в Японии и США. По фильмам становится понятно, что Годзилла не появляется в других странах, а больше всего...
 
Новости дня
Новости разные
 
Школьники в Беларуси осваивают профессии официанта, слесаря и парикмахера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • качественные зонты женские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика