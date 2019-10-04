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«Должно быть всё кристально чистым». Сотрудникам уголовного розыска в день образования службы вручили хрустальные талисманы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. День образования уголовного розыска отмечают 5 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне праздника в столичном Лошицком парке, где в 2018 году была заложена аллея к 100-летию службы, прошла торжественная церемония посвящения в ряды оперативников.
Молодым сыщикам вручили хрустальные талисманы. Проект – пилотный, в планах сделать ритуал повсеместным.
Анатолий Сакович, начальник главного управления уголовного розыска МВД:
Служба уголовного розыска совершенствуется с каждым годом. На помощь приходят новые технологии. Но не забывают сыщики и опыт ветеранов – их знания передаются молодежи. В том числе и представительницам прекрасного пола, которые пополняют ряды правоохранителей.
Анастасия Богданова, сотрудник уголовного розыска:
Когда нужно, я могу быть строгой и серьезной, но и доброты во мне достаточно.
Благодаря слаженной работе правоохранителей в стране сохраняется спокойная оперативная обстановка. Об этом в том числе свидетельствует показатель раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений – около 95 %.
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«Должно быть всё кристально чистым». Сотрудникам уголовного розыска в день образования службы вручили хрустальные талисманы
Новости Беларуси. День образования уголовного розыска отмечают 5 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне праздника в столичном...
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