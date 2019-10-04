ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Должно быть всё кристально чистым». Сотрудникам уголовного розыска в день образования службы вручили хрустальные талисманы

05.10.2019 13:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. День образования уголовного розыска отмечают 5 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне праздника в столичном Лошицком парке, где в 2018 году была заложена аллея к 100-летию службы, прошла торжественная церемония посвящения в ряды оперативников.

Молодым сыщикам вручили хрустальные талисманы. Проект – пилотный, в планах сделать ритуал повсеместным.

«Должно быть всё кристально чистым». Сотрудникам уголовного розыска в день образования службы вручили хрустальные талисманы

«Должно быть всё кристально чистым». Сотрудникам уголовного розыска в день образования службы вручили хрустальные талисманы

Анатолий Сакович, начальник главного управления уголовного розыска МВД:
Решили разработать какой-то талисман уголовного розыска, чтобы он был постоянно при молодом сотруднике. С этого года мы решили изготовить такой талисман – хрустальный талисман. Очень многие задают вопрос: «Почему именно хрустальный талисман? Можно разбить, нужен покрепче камень». Все сошлись в том, что у сотрудника уголовного розыска должно быть всё кристально чистым.

«Должно быть всё кристально чистым». Сотрудникам уголовного розыска в день образования службы вручили хрустальные талисманы

«Должно быть всё кристально чистым». Сотрудникам уголовного розыска в день образования службы вручили хрустальные талисманы

Служба уголовного розыска совершенствуется с каждым годом. На помощь приходят новые технологии. Но не забывают сыщики и опыт ветеранов – их знания передаются молодежи. В том числе и представительницам прекрасного пола, которые пополняют ряды правоохранителей.

«Должно быть всё кристально чистым». Сотрудникам уголовного розыска в день образования службы вручили хрустальные талисманы

Анастасия Богданова, сотрудник уголовного розыска:
Я думаю, что уголовный розыск – это служба не только для мужчин, но и для женщин. Мы все должны оставаться людьми. И девушка должна быть в первую очередь девушкой, то есть всегда оставаться доброй, отзывчивой и привносить в коллектив что-то светлое.

Когда нужно, я могу быть строгой и серьезной, но и доброты во мне достаточно.

Благодаря слаженной работе правоохранителей в стране сохраняется спокойная оперативная обстановка. Об этом в том числе свидетельствует показатель раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений – около 95 %.

«Должно быть всё кристально чистым». Сотрудникам уголовного розыска в день образования службы вручили хрустальные талисманы

«Должно быть всё кристально чистым». Сотрудникам уголовного розыска в день образования службы вручили хрустальные талисманы

«Должно быть всё кристально чистым». Сотрудникам уголовного розыска в день образования службы вручили хрустальные талисманы

«Должно быть всё кристально чистым». Сотрудникам уголовного розыска в день образования службы вручили хрустальные талисманы

«Должно быть всё кристально чистым». Сотрудникам уголовного розыска в день образования службы вручили хрустальные талисманы

Люди в материале: Анатолий Сакович, Анастасия Богданова
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. День образования уголовного розыска отмечают 5 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне праздника в столичном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Максим Недосеков остановился в шаге от медали на ЧМ по легкой атлетике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика