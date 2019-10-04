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Российское бюро Khann готовит первый тюнинг седана Aurus Senat
Источник материала: Tut.by
Основной специализацией базирующегося в Москве тюнинг-ателье
Фирма уже
О возможной доработке технической начинки россияне ничего не говорят. Напомним, что стандартный Senat оснащается 598-сильным битурбо-V8 объемом 4,4 л, ассистирует которому электродвигатель мощностью 46 кВт (агрегат встроен в 9-ступенчатый «автомат» KATE). Не исключено, что наряду с полноприводными версиями со временем в гамме Senat появятся варианты с задним приводом.
Стоимость на Senat была озвучена
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Основной специализацией базирующегося в Москве тюнинг-ателье Khann является доработка моделей Toyota и Lexus, но теперь в поле зрения компании попал российский седан Aurus...
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