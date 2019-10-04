Российское бюро Khann готовит первый тюнинг седана Aurus Senat

Источник материала: Tut.by

Основной специализацией базирующегося в Москве тюнинг-ателье Khann является доработка моделей Toyota и Lexus, но теперь в поле зрения компании попал российский седан Aurus Senat.





Фирма уже разместила в соцсетях компьютерные изображения Senat в оригинальном обвесе. Судя по ним, Khann готовит для Aurus более агрессивные на вид бамперы, иную решетку радиатора, забранную в сетку (вместо вертикальных прутьев у исходной версии), двухцветную окраску кузова, расширители колесных арок и новые колесные диски с низкопрофильной резиной.





О возможной доработке технической начинки россияне ничего не говорят. Напомним, что стандартный Senat оснащается 598-сильным битурбо-V8 объемом 4,4 л, ассистирует которому электродвигатель мощностью 46 кВт (агрегат встроен в 9-ступенчатый «автомат» KATE). Не исключено, что наряду с полноприводными версиями со временем в гамме Senat появятся варианты с задним приводом.

Стоимость на Senat была озвучена в августе — в России за седан, который пока что выпускают только для госнужд, попросят минимум 18 миллионов рублей (276 700 долларов по текущему курсу).