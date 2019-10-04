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Мозг парализованного парня подключили к экзоскелету – он прошел 480 шагов!

05.10.2019 14:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Новости из рубрики «будущее». Исследователи из Франции научили 28-летнего парализованного парня управлять экзоскелетом, по информации рассказываем, как это было. 

Французские ученые из больницы при Университете Гренобля выбрали двух парализованных мужчин для участия в тестовой программе – управление экзоскелетом. К сожалению, у одного из них возникли проблемы с имплантатами и его исключили из программы. Но у второго пациента Тибо – с травмой шеи, которую он получил из-за падения с балкона – противопоказаний не было. К этому тесту мужчина готовился два года. Он тренировался управлять костюмом в виртуальной программе, которая имитировала ходьбу и движения руками. Чтобы отточить передачу конкретных сигналов в мозг. 

Испытание проходило так: на мужчину прикрепили два датчика, у каждого из которых было по 64 электрода – они были подключены к мозгу. В итоге в лаборатории он смог пройти 145 метров – сделать 480 шагов! В этом время экзоскелет был подвешен к потолку для дополнительной безопасности.


«Я не могу завтра пойти домой в своем экзоскелете, но я уже умею ходить. Я иду, когда хочу, и останавливаюсь, когда хочу», - рассказал Тибо. 

Благодаря первому успешному тесту программы, французские ученые решили протестировать ее еще на трех пациентах. Но у них появилась новая глобальная цель – научить больных ходить без использования подвесной системы для экзоскелета. 

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Новости из рубрики «будущее». Исследователи из Франции научили 28-летнего парализованного парня управлять экзоскелетом, по информации рассказываем, как это было.  ...
 
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