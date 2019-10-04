Люди плакали, когда слышали белорусский язык. А ты белорус?





пишет Белсат. Многие могилевчане хоть раз да видели Ольгу, которая со всеми пассажирами говорит по-белорусски. Могилеве живет Ольга Миколуцкая, учитель по образованию, которая в последнее время работает кондуктором в троллейбусах,Белсат. Многие могилевчане хоть раз да видели Ольгу, которая со всеми пассажирами говорит по-белорусски.





«Многие из пассажиров, в том числе и дети, со мной начинают разговаривать именно по-белорусски», – говорит она.





Ольга рассказывает, что, обучаясь в университете, она более глубоко стала интересоваться историей возникновения белорусского языка. Тогда она узнала, сколько атак в процессе своего исторического существования пережил наш язык, это и пробудило у Ольги сильное патриотическое чувство.





«Говорят, что русскими, французами, поляками и так далее рождаются. Белорусами же становятся. Это правда. Я белоруской стала сознательно», – отмечает Ольга.





Несмотря на то, что Ольга с детства разговаривала на русском языке, а на белорусский перешла уже в зрелом возрасте, она считает его родным. Поэтому во время переписи, несмотря на приписку в скобках о «первом, освоенном в детстве», она отметит белорусский язык – родным.





Случались ситуации, когда белорусский язык люди воспринимали негативно, но это считанные случаи. Большинство очень дружелюбно относится к белорусскоязычному кондукторау.





«Нередко люди плакали, и мужчины, и женщины, я честно скажу, у них начинали дрожать губы, и они говорили:«Неужели мы дожили до того дня, когда вот так язык наш мы слышим свободно и красиво». Обычно среди пассажиров кто-то находится, кто говорит: «А можно, вы постоите возле меня? А поговорите со мной», – рассказывает Ольга.









4 октября в Беларуси началась перепись населения, которая продолжится почти до конца месяца. К сожалению, последние переписи населения показывают, что количество людей, которые считают белорусский язык – родным, неумолимо сокращается. Но мы можем исправить эту ситуацию. Указывайте белорусский язык родным во время нынешней переписи, даже если вы им не пользуетесь каждый день. Еще Якуб Колас говорил: «Никакое богатство людей не бывает дороже их родного языка». Давайте беречь наше богатство!



