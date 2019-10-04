ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Люди плакали, когда слышали белорусский язык. А ты белорус?

05.10.2019 14:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Живя в большом городе, каждый из нас слышит белорусский язык не так часто. Однако, как говорится, слухи о смерти белорусского языка сильно преувеличены.


В Могилеве живет Ольга Миколуцкая, учитель по образованию, которая в последнее время работает кондуктором в троллейбусах, пишет Белсат. Многие могилевчане хоть раз да видели Ольгу, которая со всеми пассажирами говорит по-белорусски.

«Многие из пассажиров, в том числе и дети, со мной начинают разговаривать именно по-белорусски», – говорит она.

Ольга рассказывает, что, обучаясь в университете, она более глубоко стала интересоваться историей возникновения белорусского языка. Тогда она узнала, сколько атак в процессе своего исторического существования пережил наш язык, это и пробудило у Ольги сильное патриотическое чувство.

«Говорят, что русскими, французами, поляками и так далее рождаются. Белорусами же становятся. Это правда. Я белоруской стала сознательно», – отмечает Ольга.

Несмотря на то, что Ольга с детства разговаривала на русском языке, а на белорусский перешла уже в зрелом возрасте, она считает его родным. Поэтому во время переписи, несмотря на приписку в скобках о «первом, освоенном в детстве», она отметит белорусский язык – родным.

Случались ситуации, когда белорусский язык люди воспринимали негативно, но это считанные случаи. Большинство очень дружелюбно относится к белорусскоязычному кондукторау.

«Нередко люди плакали, и мужчины, и женщины, я честно скажу, у них начинали дрожать губы, и они говорили:«Неужели мы дожили до того дня, когда вот так язык наш мы слышим свободно и красиво». Обычно среди пассажиров кто-то находится, кто говорит: «А можно, вы постоите возле меня? А поговорите со мной», – рассказывает Ольга.


4 октября в Беларуси началась перепись населения, которая продолжится почти до конца месяца. К сожалению, последние переписи населения показывают, что количество людей, которые считают белорусский язык – родным, неумолимо сокращается. Но мы можем исправить эту ситуацию. Указывайте белорусский язык родным во время нынешней переписи, даже если вы им не пользуетесь каждый день. Еще Якуб Колас говорил: «Никакое богатство людей не бывает дороже их родного языка». Давайте беречь наше богатство!
 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Живя в большом городе, каждый из нас слышит белорусский язык не так часто. Однако, как говорится, слухи о смерти белорусского языка сильно преувеличены.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусы продолжают нести валюту в обменники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика