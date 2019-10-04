ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белстат "нарисовал" статистический портрет белорусского учителя

05.10.2019 13:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белстат по случаю Дня учителя, который в Беларуси в этом году отмечается 6 октября, составил статистический портрет белорусского учителя.



Согласно официальным данным, на начало 2018/2019 учебного года в учреждениях общего среднего образования Беларуси работало 112,5 тыс. учителей, из них в городах и поселках – 77,6 тыс. учителей, в сельской местности – 34,9 тыс. учителей.

При этом в стране работало 3035 учреждений общего среднего образования, из них 1421 учреждение в городах и поселках городского типа, 1614 – в сельской местности.

В общей численности учителей, преподающих отдельные предметы, представители сильного пола на начало 2018/2019 учебного года составили 18,2%.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белстат по случаю Дня учителя, который в Беларуси в этом году отмечается 6 октября, составил статистический портрет белорусского учителя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Школьники в Беларуси осваивают профессии официанта, слесаря и парикмахера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика