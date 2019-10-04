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Турция готова начать операцию в Сирии в ближайшие дни
Источник материала: Партизан
Ранее Сирия выступила против действий США и Турции и потребовала вывести все войска иностранных государств со своей территории, в противном случае может применить контрмеры.
© REUTERS / MURAT CETINMUHURDAR/PRESIDENTIAL
Как
"Мы провели подготовку, выполнили планы действий, дали необходимые инструкции. Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха", – заявил Эрдоган в ходе выступления перед функционерами правящей Партии справедливости и развития в городе Кызылджахамам провинции Анкара.
По словам турецкого лидера, цель операции – очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов. Там намерены создать зоны безопасности и разместить находящихся в Турции сирийских беженцев.
Эрдоган также призвал США, которые оказывают военную поддержку силам самообороны сирийских курдов, ответить на вопрос о том, признают ли они их террористической организаций.
На днях в Анкаре завершились переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. По информации турецкого Минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Турция начнет операцию против курдских сил, под контролем которых находится этот регион, если США будут медлить с формированием зоны безопасности.
Напомним, Сирия выступила против таких действий США и Турции и потребовала вывести все войска иностранных государств со своей территории, в противном случае может применить контрмеры. Сирия считает, что Турция и США грубо нарушают ее суверенитет и территориальную целостность, а также принципы международного права и устава.
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Ранее Сирия выступила против действий США и Турции и потребовала вывести все войска иностранных государств со своей территории, в противном случае может...
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