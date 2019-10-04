Турция готова начать операцию в Сирии в ближайшие дни

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пишет Sputnik, Турция может принять решение об операции на севере Сирии "сегодня или завтра". Такое заявление сделал президент Тайип Эрдоган. КакSputnik, Турция может принять решение об операции на севере Сирии "сегодня или завтра". Такое заявление сделал президент Тайип Эрдоган.





"Мы провели подготовку, выполнили планы действий, дали необходимые инструкции. Может быть, сегодня или завтра мы примем такое решение, будем вести эту операцию как на земле, так и с воздуха", – заявил Эрдоган в ходе выступления перед функционерами правящей Партии справедливости и развития в городе Кызылджахамам провинции Анкара.





По словам турецкого лидера, цель операции – очистка приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов. Там намерены создать зоны безопасности и разместить находящихся в Турции сирийских беженцев.









Эрдоган также призвал США, которые оказывают военную поддержку силам самообороны сирийских курдов, ответить на вопрос о том, признают ли они их террористической организаций.





На днях в Анкаре завершились переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата. По информации турецкого Минобороны, Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне. Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Турция начнет операцию против курдских сил, под контролем которых находится этот регион, если США будут медлить с формированием зоны безопасности.





Напомним, Сирия выступила против таких действий США и Турции и потребовала вывести все войска иностранных государств со своей территории, в противном случае может применить контрмеры. Сирия считает, что Турция и США грубо нарушают ее суверенитет и территориальную целостность, а также принципы международного права и устава.



