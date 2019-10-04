|
Российские заключенные устроили одну из крупнейших массовых драк
Источник материала: Партизан
В массовой драке в колонии №9 в Соликамске могло участвовать до 200 человек. Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель краевой Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Ситников, пишет
Причиной драки стало изнасилование двумя заключенными осужденного якобы по указанию оперативников. «Именно нарушение криминальных традиций и правил и стало причиной конфликта — самоуправство одного из заключенных по определению социального статуса осужденных вызвало недовольство лиц "отрицательной направленности", которые и решили физически наказать отступника».
По словам правозащитника, осужденные использовали в качестве оружия штакетник, табуретки и предметы быта. В результате инцидента от 20 до 30 осужденных получили ушибы, сотрясения мозга, трое были госпитализированы с травмами легких и почек.
Ситников утверждает, что летом в этой колонии уже возникали стычки между заключенными. Тем не менее администрация не предпринимала мер, чтобы не допустить повторения, и допускала свободное перемещение осужденных между отрядами.
Видеозапись, на которой было запечатлено преступление, была опубликована 24 сентября на официальном канале правозащитного проекта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В массовой драке в колонии №9 в Соликамске могло участвовать до 200 человек. Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель краевой Общественной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)