Российские заключенные устроили одну из крупнейших массовых драк

Причиной драки стало изнасилование двумя заключенными осужденного якобы по указанию оперативников. «Именно нарушение криминальных традиций и правил и стало причиной конфликта — самоуправство одного из заключенных по определению социального статуса осужденных вызвало недовольство лиц "отрицательной направленности", которые и решили физически наказать отступника».





По словам правозащитника, осужденные использовали в качестве оружия штакетник, табуретки и предметы быта. В результате инцидента от 20 до 30 осужденных получили ушибы, сотрясения мозга, трое были госпитализированы с травмами легких и почек.





Ситников утверждает, что летом в этой колонии уже возникали стычки между заключенными. Тем не менее администрация не предпринимала мер, чтобы не допустить повторения, и допускала свободное перемещение осужденных между отрядами.







