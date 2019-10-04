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Путину 67 лет. Как отметит

05.10.2019 13:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский лидер отпразднует свой день рождения с близкими – такая возможность у него есть не всегда, ведь периодически эта дата выпадает на важные встречи на международном уровне.



Как пишет Sputnik, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как российский лидер будет отмечать свой день рождения.
В понедельник 7 октября Путину исполнится 67 лет.

Как рассказал в пятницу Песков, российский лидер будет отмечать день рождения на природе в кругу самых близких. Похожим образом, к слову, Путин отметил и предыдущий день рождения.

Российскому лидеру не всегда удается провести свой день рождения в кругу семьи и близких, иногда эта дата выпадает на различные встречи, в том числе и зарубежные. В 2017 году, к примеру, Путин в этот день участвовал в оперативном совещании с членами совета безопасности России и провел ряд телефонных переговоров с президентами нескольких стран. А в 2013-м он находился на острове Бали, где участвовал в саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества.

Три года назад Путину удалось отметить свой день рождения в кругу родных, а в 2014-м он впервые за год взял выходной и улетел в сибирскую тайгу. Два дня спустя, выступая на заседании Совета по развитию спорта, президент рассказал, что находился по горам и теперь у него болят ноги.
 
 
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Российский лидер отпразднует свой день рождения с близкими – такая возможность у него есть не всегда, ведь периодически эта дата выпадает на важные встречи на...
 
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