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Алексей Шпилевский признан лучшим тренером сентября в Казахстане

05.10.2019 13:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Профессиональная футбольная лига Казахстана подвела итоги опроса на определение лучшего тренера чемпионата страны в сентябре.

Им стал наставник "Кайрата" белорус Алексей Шпилевский.

Для определения лучшего тренера респонденты — коучи команд — выбирали по одному варианту. За Шпилевского проголосовали четыре специалиста, включая его соотечественника тренера "Актобе" Александра Седнева, передает pflk.kz.
 
 
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Профессиональная футбольная лига Казахстана подвела итоги опроса на определение лучшего тренера чемпионата страны в сентябре.
 
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