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Алексей Шпилевский признан лучшим тренером сентября в Казахстане
Источник материала: Партизан
Профессиональная футбольная лига Казахстана подвела итоги опроса на определение лучшего тренера чемпионата страны в сентябре.
Им стал наставник "Кайрата" белорус Алексей Шпилевский.
Для определения лучшего тренера респонденты — коучи команд — выбирали по одному варианту. За Шпилевского проголосовали четыре специалиста, включая его соотечественника тренера "Актобе" Александра Седнева,
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Профессиональная футбольная лига Казахстана подвела итоги опроса на определение лучшего тренера чемпионата страны в сентябре.
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