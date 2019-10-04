Почему почти 45% белорусов имеют повышенное давление

"По последним данным, 44,9% белорусов в возрасте с 18 до 66 лет имеют повышенное давление. Это объясняется в том числе и тем, что у нас очень большой процент курящих. Только мужчин курит 48%", - отметил он.





interfax.by Также среди факторов риска, приводящих к артериальной гипертензии, врачи называют гиподинамию, приверженность фаст-фуду, низкую физическую активность. Так, доктора советуют уделять около 1 часа в день активной аэробной нагрузке – фитнесу, лыжному спорту, велоспорту, плаванию, йоге, пишет





"Лишь 5% девочек и 10% мальчиков в подростковом возрасте имеют достаточную физическую нагрузку, - констатировал Пристром.









Также специалист обратил внимание на то, что считать "нормальным давлением". Для 95% населения Беларуси верхнее давление "нормально" при цифрах 120 – 140, нижнее – 70-80.







