Более 70 человек в Украине отравились на свадьбе

Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Украине более 70 человек отравились на свадьбе. Среди пострадавших – 18 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие проходило в одном из ресторанов в Черновицкой области. После угощения гости почувствовали себя плохо. Все они были госпитализированы. Врачи диагностировали пищевое отравление.

В ресторане началась проверка. В ходе ее выявились многочисленные нарушения в сферах безопасности и отдельных показателей пищевых продуктов.