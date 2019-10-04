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Более 70 человек в Украине отравились на свадьбе
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Украине более 70 человек отравились на свадьбе. Среди пострадавших – 18 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мероприятие проходило в одном из ресторанов в Черновицкой области. После угощения гости почувствовали себя плохо. Все они были госпитализированы. Врачи диагностировали пищевое отравление.
В ресторане началась проверка. В ходе ее выявились многочисленные нарушения в сферах безопасности и отдельных показателей пищевых продуктов.
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Новости Украины. В Украине более 70 человек отравились на свадьбе. Среди пострадавших – 18 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие проходило...
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