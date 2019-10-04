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В Индии неизвестный бросил гранату возле правительственного здания
Источник материала: СТВ
Новости Индии. В Индии возле правительственного здания прогремел взрыв. Пострадали более 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – полицейские и журналисты.
Инцидент произошел на союзной территории Джамму и Кашмир. Неизвестный бросил гранату возле правительственного учреждения и скрылся. Сейчас ведутся поиски нападавшего. Правоохранители считают, что взрыв подготовили террористы.
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Новости Индии. В Индии возле правительственного здания прогремел взрыв. Пострадали более 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них –...
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