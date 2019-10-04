В Индии неизвестный бросил гранату возле правительственного здания

Источник материала: СТВ

Новости Индии. В Индии возле правительственного здания прогремел взрыв. Пострадали более 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – полицейские и журналисты.

Инцидент произошел на союзной территории Джамму и Кашмир. Неизвестный бросил гранату возле правительственного учреждения и скрылся. Сейчас ведутся поиски нападавшего. Правоохранители считают, что взрыв подготовили террористы.







