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В Индии неизвестный бросил гранату возле правительственного здания

05.10.2019 14:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. В Индии возле правительственного здания прогремел взрыв. Пострадали более 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – полицейские и журналисты.

Инцидент произошел на союзной территории Джамму и Кашмир. Неизвестный бросил гранату возле правительственного учреждения и скрылся. Сейчас ведутся поиски нападавшего. Правоохранители считают, что взрыв подготовили террористы.

В Индии неизвестный бросил гранату возле правительственного здания

В Индии неизвестный бросил гранату возле правительственного здания

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Новости Индии. В Индии возле правительственного здания прогремел взрыв. Пострадали более 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них –...
 
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