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«Не боюсь просить помощи». Посмотрели, как живет и работает первая белорусская дальнобойщица
Источник материала: Tut.by
«Ну какая она дальнобойщица? Белобрысая, малая, худая, да еще с ногтями! Замуж ей надо и супы варить!», — такие комментарии 27-летняя водитель-международник Александра Хурсан из Бобруйска под своими рабочими фотографиями в соцсетях получает регулярно. В ответ на обидные отзывы девушка лишь посмеивается и продолжает дальше накатывать километраж на фуре. Журналистка AUTO.TUT.BY отправилась в рейс в паре с дальнобойщицей и посмотрела, как она справляется с работой, которую считают сугубо мужской.
«Это не экскурсия по разным странам, как многие думают»
Если б еще пару лет Саше кто-нибудь сказал, что она будет управлять большегрузом, то девушка не поверила бы ни за что. В родном Бобруйске она получила профессию продавца, поступила в университет на экономиста, но отучившись пару курсов бросила — «не интересно». Перебралась в Минск и устроилась на «тухлую» работу продавцом в один из торговых центров возле Комаровки.
— Скукота, да и зарплата маленькая совсем была — в столице тяжело было прожить. Решила, поехать домой, в Бобруйск, — вспоминает Александра Хурсан.А тут Алексей, двоюродный брат Саши, который работал дальнобойщиком рассказал: их шеф задумал взять на работу водителем автопоезда девушку. Александра загорелась: «Пойду!».
Вообще, в Беларуси эта работа для женщин была под запретом. Но директор компании «Янстронг» Дмитрий Воронцов решил, что производители автомобилей не стоят на месте, а современные грузовики — это комфортное рабочее место. Это подтвердила аттестационная комиссия, которая
— До этого у меня в правах была только категория В и ездила я на малолитражке. Прошла курсы, потом была трехмесячная стажировка, на которую я ездила с братом. Я до этого в Европе и в России вообще не была, поэтому везде ездила с широко раскрытыми глазами.
Поначалу Саше было страшно, когда Алексей усаживал ее за руль тягача. Но со временем девушка освоилась, научилась маневрировать на автопоезде, познакомилась с погрузкой-разгрузкой полуприцепа, документальным оформлением и другими премудростями профессии.
— Под конец стажировки я уже хотела, чтобы меня уже поскорей одну отправляли в рейсы: тесно нам стало с братом, даже спорили с ним. А он мне из вредности говорил: «Не знаю, Сашка, как ты будешь работать», — смеется дальнобойщица.
В свой первый самостоятельный рейс Александра Хурсан отправилась в мае этого года. За полгода побывала в России, Литве, Латвии, Чехии и Венгрии. Самые интересные кадры из поездок девушка выкладывает в своем
— Профессия вообще не романтичная. Это не путешествия и экскурсии по разным странам, как многие думают. Мы же, как правило, города объезжаем. Красоты видим только из окна тягача, когда едем по дороге. К тому же, управлять грузовиком — это только небольшая часть моей работы.
«Помылся — и уже красивый!»
Александра всегда заранее, когда ей надо выезжать в рейс. Но бывает, что эти даты смещаются и ехать надо раньше. Она быстро забрасывает в свой Peugeot 206 необходимые вещи и несется из Бобруйска в Минск на базу к «кормилице» — так она называет свой Mercedes Actros.
— Подушка, плед, постельное белье, немного одежды на смену. С продуктами не заморачиваюсь — их всегда можно по пути купить. Что-то у меня уже лежит в машине, например, чай, кофе, печеньки, таблетки, средства гигиены, кремики, — демонстрирует Саша вещи, которые взяла в дорогу.
Кстати, с едой девушке проще всего: в рейсе она не варит супы и не готовит каши, поэтому ни газового баллона, ни плитки (их часто в дорогу берут дальнобойщики) у нее в машине нет, только кипятильник. Ест она в придорожных кафе. Много денег на это не уходит: Саша вегетарианка, а блюда без мяса стоят намного дешевле. Для перекусов по пути водитель забила холодильник фруктами и овощами, конфетами, молочкой, вареными яйцами и рыбными консервами.
Как оказалось, быть красивой дальнобойщице легко и для этого не нужна косметичка размером с чемодан — мейк-ап девушка не делает, только наносит на кожу крем.
— Если бы я еще сидела и красилась, то никуда бы не успевала. Здесь равняюсь на мужчин: помылся — и уже красивый, — смеется Александра. — Но ухоженной быть надо. Поэтому перед рейсом я делаю короткий маникюр с долговременным покрытием, подчеркиваю глаза нарощенными ресничками. Волосы, конечно, должны быть в порядке. Укладку феном я не делаю: мою, да расчесываю или делаю хвост.
Типичный вопрос, который все женщины задают Александре: что она делает, когда приходят критические дни, а в рейс ехать надо?
— Сажусь и еду. Болит у тебя живот или нет — никого не волнует, потому что надо доставлять груз к определенному сроку. Держу всегда в ящике тягача прокладки, обезболивающие таблетки, влажные салфетки. Проблем с этим я не вижу — везде на трассе есть душ. Но, в такие дни тяжело на загрузке, особенно когда помочь не кому, а надо двигаться, растентовывать и затентовывать полуприцеп, затягивать ремни, чтобы груз не «гулял». Конечно, в такие дни хотелось бы бубликом под одеялом скрутиться, но ведь работа есть работа…
«Загружать груз в фуру — не моя задача. Но приходится»
Вместе с Александрой мы отправляемся на загрузку в пригород Минска. В этот раз предстояло загрузить полуприцеп пиломатериалами. Дальнобойщица въехала в узкие ворота, а впереди открылся вид на мокрую, в ямах и рытвинах, гравийную площадку, к тому же разъезженную колесами тяжелого транспорта. Здесь Саше надо развернуть автопоезд и стать левой стороной полуприцепа под загрузку. Сделать это было непросто: есть риск увязнуть колесами фуры в грязной каше.
— Проедь вперед, там можно развернуться, не лезь в грязь — застрянешь. Я помогу, если что, — раздается голос из рации в кабине. Это, увидев Александру за рулем фуры, отозвался незнакомый коллега, который уже загрузил досками свой полуприцеп.
Девушка признается: никогда не отказывается от помощи мужчин, потому что самой иногда бывает справиться очень трудно. Отзывчивым дальнобойщиком оказался Евгений, водитель DAF из белорусской фирмы. По сути, мужчина мог бы уже и уехать, но остался, чтобы помочь Александре. Сначала он подсказывал ей как «заломать» фуру и развернуться задним ходом, а потом помогал загружаться и затягивать стяжные ремни на грузе.
— Хорошо, что этот водитель тут оказался. Сама бы я дольше загружала, да и ремни бы так не затянула — сил не хватает. Хотя на курсах БАМАП нас учили, что загрузка полностью лежит на грузоотправителе, но они чаще всего просто наблюдают. Если я полезу грузить сама и получу травму — то это даже не страховой случай, скажут, сама виновата, — жалуется Александра.
Девушка радуется, что загрузку надо было производить с одной стороны: тогда и растентовывать полуприцеп придется один раз. Ведь даже этот процесс требует физической подготовленности. Надо вытащить трос, открыть замки, отодвинуть штору, снять боковые доски.
— Если нет помощников, то делаю все сама. Надеваю перчатки, чтобы маникюр не испортить. Кстати, маленькие перчатки на мою руку найти проблема! Доски тяжело снимать: я их все не достаю, поэтому на лесенку залажу. Некоторые водители снимают их специальной палкой с крючком и бросают на землю с высоты. Но мне жалко — они ж потрескаются, я берегу их.
Не смотря на очень трепетное и бережное отношение к автомобилю, недавно Александра все же допустила оплошность в работе.
— На рампе была боковая загрузка, и когда я уже отъезжала надо было сделать большой угол поворота. Не подрассчитала и задней частью полуприцепа задела рампу. Обидно…
«За то, что стоим в очереди на границе, нам не платят»
После загрузки Александра поехала на таможню, которая находится на Дзержинской трассе — надо оформить груз. Здесь девушка еще ни разу не была, поэтому не может сориентиоваться: куда ехать, где подавать документы? Остановились на знак STOP возле маленьких домиков со шлагбаумами на въезде, да и поехали дальше мимо них. Оказывается, надо было выйти именно там.
— Расстрелять вас надо! Куда едете? — высказал недовольно Александре грозный сотрудник, но потом сменил гнев на милость и ответил на все вопросы.
— Эх… Такие слова от людей, да еще перед дорогой, все настроение портят, руки опускаются. А ведь нам еще столько ехать, — загрустила дальнобойщица, когда вернулась в кабину.
Таможенное оформление груза может растянуться на несколько часов — к этому Саша готова. Поэтому предлагает пообедать в кафе, рядом с таможней: ведь на часах уже около 16.00, а дальнобойщица за весь день успела только чашку кофе выпить.
— Вот так мы и ждем в очередях, время и деньги теряем. Оплата моего труда зависит от километража, который я проеду. Поэтому можно сказать, что на загрузках и разгрузках, в очередях мы работаем бесплатно.
Впрочем, в этот раз ждать долго не пришлось — через час-полтора документы были у водителя и мы выехали в сторону белорусско-польской границы.
Пока Александра рулила по трассе, мы рассмотрели внутренности кабины тягача. Кабина для любого дальнобойщика — это маленький дом. Поэтому водители стараются создать в нем уют, украшают его, вешают шторки, укладывают коврики. Но вот почему-то в «девичьем домике» этой красоты не было, лишь между креслами на полу плетеная дорожка, а на лобовом стекле несколько освежителей воздуха.
— Мне другие водители говорят, что-то у тебя кабина не обжитая совсем. Но мне не нравятся шторы с бубенцами, игрушки, которыми некоторые заваливают всю панель, — объясняет девушка.
«Крутить руль — это самое простое»
Александра говорит, что бытовая неустроенность в работе водителя-дальнобойщика не очень-то ее огорчает. Есть более серьезные вещи, от которых зависит конечный результат и размер заработка.
— Меня очень волнует, какой груз предстоит везти, от этого же успешность рейса зависит. Эти доски, которые сейчас в полуприцепе, — груз простой. А помню, как-то везла диски деревянные, сложенные стопками. Как их не увязывали и не обкручивали пленкой — они все равно съехали на бок, аж тент шаром выгнулся! Листы фанеры везла и тоже волновалась. Они скользят между собой и тоже могут съехать и даже тент разрезать.
Важный момент в работе дальнобойщика — умение работать с документами, а их очень много. Не досмотрел где-то, упустил важный момент — нарвешься на контроль и такой штраф заплатишь, что потом его только отрабатывать и будешь. Еще надо соблюдать режим труда и отдыха, здесь целая схема: ехать почти всегда можно девять часов, посередине 45-минутная остановка на отдых, отъездил — 11 часов отстоя. Иногда даются дополнительные часы для вождения, раз в неделю надо отдыхать сутки, а раз в две недели — двое суток.
— На словах вроде бы и ничего условия. Но когда сталкиваешься с этим, то трудновато. Например, человек работает в офисе те же девять часов, но он делает перерывы на перекур, разговоры с коллегами, чаепития, да просто может пройтись. У нас такого нет — села и едешь. А в суточные часы отдыха надо уместить все: поесть, помыться, просмотреть документы. Получается, на сон остается не так уж много.
Если водитель едет в Европу и обратно, то прохождение границы может занять непределенное время: от нескольких часов до нескольких суток. Из-за этого может сместиться время, когда дальнобойщик будет находиться за рулем: например, ночью он вынужден ехать, а днем спать.
Водители большегрузов говорят, что прохождение границы — это всегда лотерея, кому как повезет. Подъезжая к ней международники волнуются, начинают активнее переговариваться по рации — узнают, что там твориться на пунктах пропуска.
— Ребята, что там на границе? — говорит Саша в рацию. А в ответ — тишина, хотя до этого ее коллеги-мужчины общались между собой…
Девушка не обижается на молчание: к такой ответной реакции на свой нежный голосок она уже привыкла.
— Они наверное просто офигевают, шутка какая-то или что, какая-то девченка рацию схватила. Ну если несколько раз спрошу, то тогда уже отвечают и удивляются, откуда я такая взялась, — заливисто засмеялась Саша.
Бывает, что пройти границу и оформить документы девушку пропускают без очереди. Но такое с каждым днем это происходит все реже.
— Как-то очередь заняла в зоне таможенного оформления. Какой-то водитель предлагает: мужики, давайте девушку пропустим без очереди, некрасиво как-то, чтобы она стояла. Пару человек согласились, а остальные отвернулись молча — не захотели пропускать. Один даже сказал, чего, мол, я ее пропускать должен, пришла, так пусть и работает как все.
— Я к этому уже привыкла, теперь не обращаю внимания, — махнула рукой девушка. — Вообще, бывало, что меня за водителя не принимали, думали, что кто-то жену везет или дочь.
«Притворяюсь пассажиркой — чтобы не приставали»
Вообще поездка на фуре двух девушек равносильна сидению неведомой зверушки в аквариуме — всем было интересно на «чудо» посмотреть. И «зрители» не могли просто так проехать мимо: нам махали из соседних машин, кричали в рацию, на границе машину не выпускали за шлагаум чтобы рассмотреть внимательнее.
— Девочки из Минска, паркуйтесь рядом со мной, — кричал кто-то по рации когда мы въезжали на паркинг в Польше.
— А мы смотрим, что это за девчонки тут ходят. Вы серьезно вдвоем на фуре? Из Беларуси? А что ж у вас там в стране происходит, что вам пришлось на грузовик сесть, а мужики-то ваши где? — забросали нас вопросами водители-россияне.
Дальнобойщики, которые не знали русского языка, просто молча поглядывали. Но один венгерский водитель не удержался, подбежал к нашему авто, распахнул двери и сделал попытку поцеловать ноги.
Александра признается, что с таким повышенным вниманием она предпринимает особые меры безопасности, потому все люди разные и ожидать от них можно чего угодно.
— Это они когда трезвые, то корректно себя ведут, а во время отдыха же могут выпить и стать смелее. Кстати, я в этих сабантуях на стоянках не учавствую — стремно. Закрываюсь в кабине, завешиваю окна и сижу тихонько, выхожу только в случае крайней необходимости.
Иногда Саша «путает следы»: на стоянке перелазит на соседнее кресло и выходит из кабины через пассажирскую дверь: пусть все думают, что она — пассажирка, едет с мужчиной и не пристают.
— Бывает, я уже улягусь спать, а кто-то в дверь стучит. Опускаю чуточку стекло и спрашиваю, что, мол, надо? Дверь никогда не открываю: откуда я знаю, что у человека в голове, вдруг рванет в кабину.
А предлагают девушке разное, но чаще всего познакомиться и просят дать номер телефона. Водители постарше к девушке относятся как к дочке и пытаются ее накормить, что-то подарить.
— Угощают меня, головой мотают и все приговаривают: худая какая, ешь больше, да лучше мясо да сало, ох, бедняжечка, как же ты такими маленькими ручками крутишь руль… Кто-то конфеты несет, кто-то — перчатки, мороженое. Один мужчина, который на загрузке мне помогал, принес палку и сказал, с ней удобнее будет замки затягивать, да и отбиваться от хлопцев пригодится.
Дальнобойщица считает, что каждый рейс — это как поход в горы, где в трудностях проявляются люди.
— Это ужасно, но очень много я встречала в дороге водителей-нытиков. Все жалуются, что зарплата маленькая, рейсы плохие, здоровья у них нет.
А еще девушка сожалеет о том, что у многих дальнобойщиков бывает «вид просто никакой»: помятые, не причесанные, в рваной одежде. И надеется, что если в профессии будет больше женщин, то мужчины подтянутся и будут выглядеть опрятнее.
— Работу я бросать не собираюсь. Хотя понимаю, что когда-нибудь мне придется сделать перерыв: надо же семью заводить, детей рожать. Но с этим я не спешу — надо жизнь связывать с надежным человеком. Сейчас я мечтаю о рефрижираторе — шеф обещал мне купить. Хочу зарплату побольше. А еще хочу рейсы посложнее, хоть в Норвегию. Да меня хоть в космос пошли, я везде прорвусь!
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«Ну какая она дальнобойщица? Белобрысая, малая, худая, да еще с ногтями! Замуж ей надо и супы варить!», - такие комментарии 27-летняя водитель-международник Александра...
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