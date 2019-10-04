«Не боюсь просить помощи». Посмотрели, как живет и работает первая белорусская дальнобойщица

Источник материала: Tut.by

«Ну какая она дальнобойщица? Белобрысая, малая, худая, да еще с ногтями! Замуж ей надо и супы варить!», — такие комментарии 27-летняя водитель-международник Александра Хурсан из Бобруйска под своими рабочими фотографиями в соцсетях получает регулярно. В ответ на обидные отзывы девушка лишь посмеивается и продолжает дальше накатывать километраж на фуре. Журналистка AUTO.TUT.BY отправилась в рейс в паре с дальнобойщицей и посмотрела, как она справляется с работой, которую считают сугубо мужской.





AUTO.TUT.BY благодарит за помощь в подготовке материала транспортную компанию Янстронг и Посольство Венгрии в Беларуси.

«Это не экскурсия по разным странам, как многие думают»

Если б еще пару лет Саше кто-нибудь сказал, что она будет управлять большегрузом, то девушка не поверила бы ни за что. В родном Бобруйске она получила профессию продавца, поступила в университет на экономиста, но отучившись пару курсов бросила — «не интересно». Перебралась в Минск и устроилась на «тухлую» работу продавцом в один из торговых центров возле Комаровки.

— Скукота, да и зарплата маленькая совсем была — в столице тяжело было прожить. Решила, поехать домой, в Бобруйск, — вспоминает Александра Хурсан.

А тут Алексей, двоюродный брат Саши, который работал дальнобойщиком рассказал: их шеф задумал взять на работу водителем автопоезда девушку. Александра загорелась: «Пойду!».

Вообще, в Беларуси эта работа для женщин была под запретом. Но директор компании «Янстронг» Дмитрий Воронцов решил, что производители автомобилей не стоят на месте, а современные грузовики — это комфортное рабочее место. Это подтвердила аттестационная комиссия, которая дала разрешение «ходить на дальняк» белорусским женщинам на Mercedes Actros. Так Александра Хурсан стала первой девушкой, которая начала официально работать на фуре с белорусскими номерами.

— До этого у меня в правах была только категория В и ездила я на малолитражке. Прошла курсы, потом была трехмесячная стажировка, на которую я ездила с братом. Я до этого в Европе и в России вообще не была, поэтому везде ездила с широко раскрытыми глазами.





Поначалу Саше было страшно, когда Алексей усаживал ее за руль тягача. Но со временем девушка освоилась, научилась маневрировать на автопоезде, познакомилась с погрузкой-разгрузкой полуприцепа, документальным оформлением и другими премудростями профессии.

— Под конец стажировки я уже хотела, чтобы меня уже поскорей одну отправляли в рейсы: тесно нам стало с братом, даже спорили с ним. А он мне из вредности говорил: «Не знаю, Сашка, как ты будешь работать», — смеется дальнобойщица.

В свой первый самостоятельный рейс Александра Хурсан отправилась в мае этого года. За полгода побывала в России, Литве, Латвии, Чехии и Венгрии. Самые интересные кадры из поездок девушка выкладывает в своем Instagram и Фейсбуке.

— Профессия вообще не романтичная. Это не путешествия и экскурсии по разным странам, как многие думают. Мы же, как правило, города объезжаем. Красоты видим только из окна тягача, когда едем по дороге. К тому же, управлять грузовиком — это только небольшая часть моей работы.

«Помылся — и уже красивый!»

Александра всегда заранее, когда ей надо выезжать в рейс. Но бывает, что эти даты смещаются и ехать надо раньше. Она быстро забрасывает в свой Peugeot 206 необходимые вещи и несется из Бобруйска в Минск на базу к «кормилице» — так она называет свой Mercedes Actros.

— Подушка, плед, постельное белье, немного одежды на смену. С продуктами не заморачиваюсь — их всегда можно по пути купить. Что-то у меня уже лежит в машине, например, чай, кофе, печеньки, таблетки, средства гигиены, кремики, — демонстрирует Саша вещи, которые взяла в дорогу.





Кстати, с едой девушке проще всего: в рейсе она не варит супы и не готовит каши, поэтому ни газового баллона, ни плитки (их часто в дорогу берут дальнобойщики) у нее в машине нет, только кипятильник. Ест она в придорожных кафе. Много денег на это не уходит: Саша вегетарианка, а блюда без мяса стоят намного дешевле. Для перекусов по пути водитель забила холодильник фруктами и овощами, конфетами, молочкой, вареными яйцами и рыбными консервами.

Как оказалось, быть красивой дальнобойщице легко и для этого не нужна косметичка размером с чемодан — мейк-ап девушка не делает, только наносит на кожу крем.

— Если бы я еще сидела и красилась, то никуда бы не успевала. Здесь равняюсь на мужчин: помылся — и уже красивый, — смеется Александра. — Но ухоженной быть надо. Поэтому перед рейсом я делаю короткий маникюр с долговременным покрытием, подчеркиваю глаза нарощенными ресничками. Волосы, конечно, должны быть в порядке. Укладку феном я не делаю: мою, да расчесываю или делаю хвост.



Штаны, вымазанные на загрузке, Саша постирала руками в душе на парковке и вывесила сохнуть на окно

Типичный вопрос, который все женщины задают Александре: что она делает, когда приходят критические дни, а в рейс ехать надо?

— Сажусь и еду. Болит у тебя живот или нет — никого не волнует, потому что надо доставлять груз к определенному сроку. Держу всегда в ящике тягача прокладки, обезболивающие таблетки, влажные салфетки. Проблем с этим я не вижу — везде на трассе есть душ. Но, в такие дни тяжело на загрузке, особенно когда помочь не кому, а надо двигаться, растентовывать и затентовывать полуприцеп, затягивать ремни, чтобы груз не «гулял». Конечно, в такие дни хотелось бы бубликом под одеялом скрутиться, но ведь работа есть работа…

«Загружать груз в фуру — не моя задача. Но приходится»

Вместе с Александрой мы отправляемся на загрузку в пригород Минска. В этот раз предстояло загрузить полуприцеп пиломатериалами. Дальнобойщица въехала в узкие ворота, а впереди открылся вид на мокрую, в ямах и рытвинах, гравийную площадку, к тому же разъезженную колесами тяжелого транспорта. Здесь Саше надо развернуть автопоезд и стать левой стороной полуприцепа под загрузку. Сделать это было непросто: есть риск увязнуть колесами фуры в грязной каше.





— Проедь вперед, там можно развернуться, не лезь в грязь — застрянешь. Я помогу, если что, — раздается голос из рации в кабине. Это, увидев Александру за рулем фуры, отозвался незнакомый коллега, который уже загрузил досками свой полуприцеп.

Девушка признается: никогда не отказывается от помощи мужчин, потому что самой иногда бывает справиться очень трудно. Отзывчивым дальнобойщиком оказался Евгений, водитель DAF из белорусской фирмы. По сути, мужчина мог бы уже и уехать, но остался, чтобы помочь Александре. Сначала он подсказывал ей как «заломать» фуру и развернуться задним ходом, а потом помогал загружаться и затягивать стяжные ремни на грузе.



Вытянуть стяжные ремни с одной стороны и перекинуть их на другую у Александры получилось только таким образом

— Хорошо, что этот водитель тут оказался. Сама бы я дольше загружала, да и ремни бы так не затянула — сил не хватает. Хотя на курсах БАМАП нас учили, что загрузка полностью лежит на грузоотправителе, но они чаще всего просто наблюдают. Если я полезу грузить сама и получу травму — то это даже не страховой случай, скажут, сама виновата, — жалуется Александра.



Саше тяжело найти не только маленькие перчатки. Например, эту обувь она купила для производственной необходимости — они с металлическими носами и требуется на некоторых заводах при загрузке. На ее 36 размер ноги их не нашлось, пришлось брать 40 размера

Девушка радуется, что загрузку надо было производить с одной стороны: тогда и растентовывать полуприцеп придется один раз. Ведь даже этот процесс требует физической подготовленности. Надо вытащить трос, открыть замки, отодвинуть штору, снять боковые доски.

— Если нет помощников, то делаю все сама. Надеваю перчатки, чтобы маникюр не испортить. Кстати, маленькие перчатки на мою руку найти проблема! Доски тяжело снимать: я их все не достаю, поэтому на лесенку залажу. Некоторые водители снимают их специальной палкой с крючком и бросают на землю с высоты. Но мне жалко — они ж потрескаются, я берегу их.



Тапки с меховыми помпонами совсем не предназначены для хождения по грязи. Однако Саша всегда берет их в рейс. Говорит, глядя на них даже самые суровые и уставшие водители начинают улыбаться, а девушке приятно, что такой пустяк хоть не надолго поднял настроение ее коллегам

Не смотря на очень трепетное и бережное отношение к автомобилю, недавно Александра все же допустила оплошность в работе.

— На рампе была боковая загрузка, и когда я уже отъезжала надо было сделать большой угол поворота. Не подрассчитала и задней частью полуприцепа задела рампу. Обидно…

«За то, что стоим в очереди на границе, нам не платят»

После загрузки Александра поехала на таможню, которая находится на Дзержинской трассе — надо оформить груз. Здесь девушка еще ни разу не была, поэтому не может сориентиоваться: куда ехать, где подавать документы? Остановились на знак STOP возле маленьких домиков со шлагбаумами на въезде, да и поехали дальше мимо них. Оказывается, надо было выйти именно там.

— Расстрелять вас надо! Куда едете? — высказал недовольно Александре грозный сотрудник, но потом сменил гнев на милость и ответил на все вопросы.

— Эх… Такие слова от людей, да еще перед дорогой, все настроение портят, руки опускаются. А ведь нам еще столько ехать, — загрустила дальнобойщица, когда вернулась в кабину.





Таможенное оформление груза может растянуться на несколько часов — к этому Саша готова. Поэтому предлагает пообедать в кафе, рядом с таможней: ведь на часах уже около 16.00, а дальнобойщица за весь день успела только чашку кофе выпить.

— Вот так мы и ждем в очередях, время и деньги теряем. Оплата моего труда зависит от километража, который я проеду. Поэтому можно сказать, что на загрузках и разгрузках, в очередях мы работаем бесплатно.

Впрочем, в этот раз ждать долго не пришлось — через час-полтора документы были у водителя и мы выехали в сторону белорусско-польской границы.

Пока Александра рулила по трассе, мы рассмотрели внутренности кабины тягача. Кабина для любого дальнобойщика — это маленький дом. Поэтому водители стараются создать в нем уют, украшают его, вешают шторки, укладывают коврики. Но вот почему-то в «девичьем домике» этой красоты не было, лишь между креслами на полу плетеная дорожка, а на лобовом стекле несколько освежителей воздуха.



В дорогу с собой Александра все же берет девичьи штучки: белого медвежонка и симпатичную маленькую подушечку

— Мне другие водители говорят, что-то у тебя кабина не обжитая совсем. Но мне не нравятся шторы с бубенцами, игрушки, которыми некоторые заваливают всю панель, — объясняет девушка.

«Крутить руль — это самое простое»

Александра говорит, что бытовая неустроенность в работе водителя-дальнобойщика не очень-то ее огорчает. Есть более серьезные вещи, от которых зависит конечный результат и размер заработка.

— Меня очень волнует, какой груз предстоит везти, от этого же успешность рейса зависит. Эти доски, которые сейчас в полуприцепе, — груз простой. А помню, как-то везла диски деревянные, сложенные стопками. Как их не увязывали и не обкручивали пленкой — они все равно съехали на бок, аж тент шаром выгнулся! Листы фанеры везла и тоже волновалась. Они скользят между собой и тоже могут съехать и даже тент разрезать.

Важный момент в работе дальнобойщика — умение работать с документами, а их очень много. Не досмотрел где-то, упустил важный момент — нарвешься на контроль и такой штраф заплатишь, что потом его только отрабатывать и будешь. Еще надо соблюдать режим труда и отдыха, здесь целая схема: ехать почти всегда можно девять часов, посередине 45-минутная остановка на отдых, отъездил — 11 часов отстоя. Иногда даются дополнительные часы для вождения, раз в неделю надо отдыхать сутки, а раз в две недели — двое суток.



Сашина «физкультура» — растянуться на шпагат, залезая в полуприцеп, попрыгать со стяжными ремнями, потянуться за досками…





Линейкой Саша контролирует количество топлива в баках



Дальнобойщица как директор возит с собой портфель с бумагами. Здесь документы на груз, разрешения для проезда по разным странам — каждую строчку в них надо проверить, а некоторые еще и заполнить

— На словах вроде бы и ничего условия. Но когда сталкиваешься с этим, то трудновато. Например, человек работает в офисе те же девять часов, но он делает перерывы на перекур, разговоры с коллегами, чаепития, да просто может пройтись. У нас такого нет — села и едешь. А в суточные часы отдыха надо уместить все: поесть, помыться, просмотреть документы. Получается, на сон остается не так уж много.

Если водитель едет в Европу и обратно, то прохождение границы может занять непределенное время: от нескольких часов до нескольких суток. Из-за этого может сместиться время, когда дальнобойщик будет находиться за рулем: например, ночью он вынужден ехать, а днем спать.



Чтобы не забыть, а от этого не нарушить режим труда и отдыха, Александра постоянно помечает во сколько она поставила машина отстаиваться и во сколько тронулась в путь

Водители большегрузов говорят, что прохождение границы — это всегда лотерея, кому как повезет. Подъезжая к ней международники волнуются, начинают активнее переговариваться по рации — узнают, что там твориться на пунктах пропуска.

— Ребята, что там на границе? — говорит Саша в рацию. А в ответ — тишина, хотя до этого ее коллеги-мужчины общались между собой…

Девушка не обижается на молчание: к такой ответной реакции на свой нежный голосок она уже привыкла.

— Они наверное просто офигевают, шутка какая-то или что, какая-то девченка рацию схватила. Ну если несколько раз спрошу, то тогда уже отвечают и удивляются, откуда я такая взялась, — заливисто засмеялась Саша.

Бывает, что пройти границу и оформить документы девушку пропускают без очереди. Но такое с каждым днем это происходит все реже.

— Как-то очередь заняла в зоне таможенного оформления. Какой-то водитель предлагает: мужики, давайте девушку пропустим без очереди, некрасиво как-то, чтобы она стояла. Пару человек согласились, а остальные отвернулись молча — не захотели пропускать. Один даже сказал, чего, мол, я ее пропускать должен, пришла, так пусть и работает как все.



Монетки из разных стран Александра держит в большой банке в кабине — нужны они для оплаты туалета или душа

— Я к этому уже привыкла, теперь не обращаю внимания, — махнула рукой девушка. — Вообще, бывало, что меня за водителя не принимали, думали, что кто-то жену везет или дочь.

«Притворяюсь пассажиркой — чтобы не приставали»

Вообще поездка на фуре двух девушек равносильна сидению неведомой зверушки в аквариуме — всем было интересно на «чудо» посмотреть. И «зрители» не могли просто так проехать мимо: нам махали из соседних машин, кричали в рацию, на границе машину не выпускали за шлагаум чтобы рассмотреть внимательнее.

— Девочки из Минска, паркуйтесь рядом со мной, — кричал кто-то по рации когда мы въезжали на паркинг в Польше.

— А мы смотрим, что это за девчонки тут ходят. Вы серьезно вдвоем на фуре? Из Беларуси? А что ж у вас там в стране происходит, что вам пришлось на грузовик сесть, а мужики-то ваши где? — забросали нас вопросами водители-россияне.

Дальнобойщики, которые не знали русского языка, просто молча поглядывали. Но один венгерский водитель не удержался, подбежал к нашему авто, распахнул двери и сделал попытку поцеловать ноги.

Александра признается, что с таким повышенным вниманием она предпринимает особые меры безопасности, потому все люди разные и ожидать от них можно чего угодно.

— Это они когда трезвые, то корректно себя ведут, а во время отдыха же могут выпить и стать смелее. Кстати, я в этих сабантуях на стоянках не учавствую — стремно. Закрываюсь в кабине, завешиваю окна и сижу тихонько, выхожу только в случае крайней необходимости.



В венгерском городе Фердет о приезде девушки-дальнобойщицы узнали местный депутат Аллыта, принц и принцесса Эстерхази и решили познакомиться

Иногда Саша «путает следы»: на стоянке перелазит на соседнее кресло и выходит из кабины через пассажирскую дверь: пусть все думают, что она — пассажирка, едет с мужчиной и не пристают.

— Бывает, я уже улягусь спать, а кто-то в дверь стучит. Опускаю чуточку стекло и спрашиваю, что, мол, надо? Дверь никогда не открываю: откуда я знаю, что у человека в голове, вдруг рванет в кабину.

А предлагают девушке разное, но чаще всего познакомиться и просят дать номер телефона. Водители постарше к девушке относятся как к дочке и пытаются ее накормить, что-то подарить.

— Угощают меня, головой мотают и все приговаривают: худая какая, ешь больше, да лучше мясо да сало, ох, бедняжечка, как же ты такими маленькими ручками крутишь руль… Кто-то конфеты несет, кто-то — перчатки, мороженое. Один мужчина, который на загрузке мне помогал, принес палку и сказал, с ней удобнее будет замки затягивать, да и отбиваться от хлопцев пригодится.





Дальнобойщица считает, что каждый рейс — это как поход в горы, где в трудностях проявляются люди.

— Это ужасно, но очень много я встречала в дороге водителей-нытиков. Все жалуются, что зарплата маленькая, рейсы плохие, здоровья у них нет.

А еще девушка сожалеет о том, что у многих дальнобойщиков бывает «вид просто никакой»: помятые, не причесанные, в рваной одежде. И надеется, что если в профессии будет больше женщин, то мужчины подтянутся и будут выглядеть опрятнее.





— Работу я бросать не собираюсь. Хотя понимаю, что когда-нибудь мне придется сделать перерыв: надо же семью заводить, детей рожать. Но с этим я не спешу — надо жизнь связывать с надежным человеком. Сейчас я мечтаю о рефрижираторе — шеф обещал мне купить. Хочу зарплату побольше. А еще хочу рейсы посложнее, хоть в Норвегию. Да меня хоть в космос пошли, я везде прорвусь!