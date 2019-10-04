Ученые выяснили, что противницы феминизма чаще симулируют оргазм

Источник материала: KYKY

Очередное исследование о женской сексуальности провели – нет, не британские – австралийские и канадские психологи. Рассказываем, почему не феминистки скованны в сексе по информации исследования, опубликованного в Archives of Sexual Behavior.



Исследование провели на основе опросника. 462 женщин из Великобритании, которые состояли в гетеросексуальных отношениях как минимум четыре месяца, попросили ответить на вопросы, связанные со взглядами на жизнь, религию и секс. Девушки должны были рассказать, в том числе, про отношения с экс-партнерами и нынешними мужчинами. Уточнить, легко ли им получить оргазм, хороши ли их партнеры в сексе и указать, что они думают о верности.

Выводы

77% процентов женщин признались, что хотя бы раз, но имитировали оргазм. Уточним: те женщины, которые идентифицировали своих партнеров, как хороших любовников, реже симулировали. А вот самыми неискренними в постели оказали те женщины, которые думали, что партнер им изменяет.



И еще одно уточнение: женщины, которые признают патриархальную систему общества, чаще симулируют оргазм, чем сильные и независимые. Исследователи выяснили, что как раз феминистки хотят и партнера удовлетворить, и себя. Потому что уважают свое право на оргазм – считают себя равноправными участками секса.