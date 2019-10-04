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Ученые выяснили, что противницы феминизма чаще симулируют оргазм

05.10.2019 15:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Очередное исследование о женской сексуальности провели – нет, не британские – австралийские и канадские психологи. Рассказываем, почему не феминистки скованны в сексе по информации исследования, опубликованного в Archives of Sexual Behavior.

Исследование провели на основе опросника. 462 женщин из Великобритании, которые состояли в гетеросексуальных отношениях как минимум четыре месяца, попросили ответить на вопросы, связанные со взглядами на жизнь, религию и секс. Девушки должны были рассказать, в том числе, про отношения с экс-партнерами и нынешними мужчинами. Уточнить, легко ли им получить оргазм, хороши ли их партнеры в сексе и указать, что они думают о верности. 

Выводы 

77% процентов женщин признались, что хотя бы раз, но имитировали оргазм. Уточним: те женщины, которые идентифицировали своих партнеров, как хороших любовников, реже симулировали. А вот самыми неискренними в постели оказали те женщины, которые думали, что партнер им изменяет. 

И еще одно уточнение: женщины, которые признают патриархальную систему общества, чаще симулируют оргазм, чем сильные и независимые. Исследователи выяснили, что как раз феминистки хотят и партнера удовлетворить, и себя. Потому что уважают свое право на оргазм – считают себя равноправными участками секса. 

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Очередное исследование о женской сексуальности провели – нет, не британские – австралийские и канадские психологи. Рассказываем, почему не феминистки скованны в...
 
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