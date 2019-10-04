ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси спешат собрать урожай картофеля до дождей

05.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Массовая уборка картофеля идет в Беларуси. Чтобы быстрее закончить, аграриям помогают студенты. В этом году погода выдалась по-настоящему аномальная: летом то засуха, то ливни, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В одном из хозяйств с гектара собирают по 200 центнеров картофеля. Это гораздо больше, чем в прошлом году. Все потому, что предвидели капризы природы. Посадку начали по новой схеме, и не ошиблись. «Если обычно начинают с ранних сортов, то мы начали в этом году с поздних. И ранние сорта дали более-менее хороший урожай. Если бы мы их посадили раньше, то они попали бы под засуху. И урожай был бы намного меньше», – говорит директор сельскохозяйственного предприятия Игорь Заборонок.

Картофель с полей почти убрали. Аграрии торопятся: если пойдут дожди, остатки урожая испортятся. Когда все работники сельхозпредприятий заняты в поле, на помощь приходят студенты. Воспитанники местного лицея сортируют клубни. Хорошие  на хранение, мелкие – на семена. Следят, чтобы на склад не попали подпорченные. «Есть возможность подзаработать. Ребята работают с часу до пяти. И подвоз картошки всегда осуществляется без задержек. Всегда есть работа», – говорит командир студенческого отряда Евгений Иотко.

В этом году аграрии приятно удивлены. И картофеля, и других овощей уже собрали примерно на треть больше, чем рассчитывали. «Это достигнуто, во-первых, благодаря соблюдению технологических регламентов выращивания сельскохозяйственных культур, а во-вторых, это подбор сортов культур и гибридов, которые у нас выращиваются в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах», – говорит заместитель начальника управления растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Татьяна Карбанович.

Чтобы белорусы смогли есть свежие овощи и фрукты круглый год, часть урожая закладывают в стабилизационные фонды. Туда отправят более 40 тысяч тонн картофеля и около 70 тысяч тонн свеклы, капусты, моркови, лука и яблок. Отбирают плоды не только по внешнему виду – проверяют на радионуклиды и нитраты. Для каждого овоща и фрукта – свои условия хранения. Химикаты при этом не используют. «Яблоки хранятся в регулируемой газовой среде. Овощи хранятся при температурно-влажностном режиме с холодильными установками. И точно так же хранятся в естественной среде, только с помощью вентиляции», – говорит заместитель генерального директора предприятия по хранению овощей и фруктов Галина Райчук. Часть продукции отправят на прилавки минских магазинов. Остальное – для детских садов, школ и больниц. Более 300 тысяч тонн овощей пойдет на экспорт. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В случае осадков остатки урожая испортятся. Когда все работники сельхозпредприятий заняты в поле, на помощь приходят студенты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Режиссер Владимир Щербань о годах в детском доме и отказе актеров сыграть гея
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика