В Беларуси спешат собрать урожай картофеля до дождей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Массовая уборка картофеля идет в Беларуси. Чтобы быстрее закончить, аграриям помогают студенты. В этом году погода выдалась по-настоящему аномальная: летом то засуха, то ливни, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

В одном из хозяйств с гектара собирают по 200 центнеров картофеля. Это гораздо больше, чем в прошлом году. Все потому, что предвидели капризы природы. Посадку начали по новой схеме, и не ошиблись. «Если обычно начинают с ранних сортов, то мы начали в этом году с поздних. И ранние сорта дали более-менее хороший урожай. Если бы мы их посадили раньше, то они попали бы под засуху. И урожай был бы намного меньше», – говорит директор сельскохозяйственного предприятия Игорь Заборонок.

Картофель с полей почти убрали. Аграрии торопятся: если пойдут дожди, остатки урожая испортятся. Когда все работники сельхозпредприятий заняты в поле, на помощь приходят студенты. Воспитанники местного лицея сортируют клубни. Хорошие на хранение, мелкие – на семена. Следят, чтобы на склад не попали подпорченные. «Есть возможность подзаработать. Ребята работают с часу до пяти. И подвоз картошки всегда осуществляется без задержек. Всегда есть работа», – говорит командир студенческого отряда Евгений Иотко.

В этом году аграрии приятно удивлены. И картофеля, и других овощей уже собрали примерно на треть больше, чем рассчитывали. «Это достигнуто, во-первых, благодаря соблюдению технологических регламентов выращивания сельскохозяйственных культур, а во-вторых, это подбор сортов культур и гибридов, которые у нас выращиваются в сельхозорганизациях и крестьянских фермерских хозяйствах», – говорит заместитель начальника управления растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Татьяна Карбанович.