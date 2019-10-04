Договор найма жилья: когда дело может дойти до суда

Выяснила корреспондент агентства «Минск-Новости». корреспондент агентства «Минск-Новости».





Чем привлекательно заключение договора при найме жилья?





Этот документ помогает уберечь как нанимателя, так и собственника от многих неприятностей.





— Заключить договор очень просто, — поясняет заместитель начальника РСЦ № 4 Первомайского района Екатерина Ажгирей. — Заинтересованным сторонам нужно прийти в расчетно-справочный центр с паспортами. Естественно, собственник жилья должен иметь правоустанавливающие документы на квартиру — свидетельство о регистрации и технический паспорт. Он пишет заявление и заполняет бланки типового договора найма частного жилищного фонда, которые предоставит РСЦ. Далее будут сверены паспортные данные, и специалист зарегистрирует договор. Хочу уточнить, что этот документ вступает в силу с даты его регистрации в расчетно-справочном центре, не ранее. И если вы пришли в РСЦ в апреле, то мартовские проблемы придется решать самостоятельно.





Какие гарантии договор дает собственнику и нанимателю жилья?





Если квартира сдается без договора, налоговая инспекция может предъявить собственнику претензии, указав, что это нелегальный доход. Владельцу жилья будет плохо и в том случае, если повредят его имущество, — без договора он не сможет предъявить претензии нанимателю. Еще один отрицательный вариант — наниматель не оплачивает коммунальные услуги, затем переезжает. При отсутствии договора всю задолженность собственник вынужден будет погасить самостоятельно.





А для нанимателя проживание на съемной квартире без договора чревато прежде всего тем, что собственник в любой момент может поднять плату за пользование жилым помещением либо вовсе попросить выехать из квартиры. Договор в данном случае является защитой — расторгнуть его в одностороннем порядке можно только через суд.





Можно ли в типовом договоре найма прописать какие-либо дополнительные условия?





Бывает, что собственники фотографируют свою мебель и прикладывают снимки к договору. Если с имуществом что-то случится, можно обратиться в суд — в договоре есть фотографии и подпись нанимателя, свидетельствующая, что он принял мебель в надлежащем состоянии. Очень многие владельцы жилья прописывают в дополнительных условиях запрет на содержание домашних животных. Оговаривают даже то, чтобы квартиросъемщики не слушали громкую музыку и приглушали телевизор после 21:00 во избежание жалоб соседей. Если заключен официальный договор найма, то отвечать за шум будет наниматель. А если договора нет, ответственность за поведение жильцов ложится на владельца квартиры.





Можно ли прописать в дополнительных условиях возможность досрочного расторжения договора найма?





В принципе, можно. Но все же это договор двусторонний, который расторгается только при согласии обеих сторон. Поэтому, если одна из сторон окажется против, придется идти в суд, несмотря на дополнительные условия.





Кстати, до суда дело может дойти и в случае, если наниматель уезжает из страны, а срок договора найма еще не закончился. Собственник приходит в РСЦ, чтобы оформить документы, но расторгнуть договор без присутствия второй стороны невозможно. В таком случае владельцу жилья требуется отправить нанимателю на адрес съемной квартиры письмо с предупреждением, что он хочет расторгнуть договор найма. По истечении двух недель он должен обратиться в суд и попросить расторгнуть договор в одностороннем порядке, указав, что наниматель выехал, а письмо о расторжении договора было ему направлено







