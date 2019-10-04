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Белорусские католики собрали десятки тысяч подписей против гей-пропаганды и гендера

05.10.2019 15:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Католический костел объявил общенациональный сбор подписей под обращением в защиту традиционной семьи и принятия закона против пропаганды однополых отношений.

Инициативу верующих благословили иерархи Церкви, в том числе лично архиепископ Тадеуш Кондрусевич.

Экспертный совет по вопросам жизни и семьи при Минско-Могилевской архиепархии выступил со специальным обращением, в котором отмечается, что в Беларуси все активнее проявляются тенденции неуважения к духовным ценностям института семьи.

 «В первую очередь они направлены на детей и молодежь через СМИ, социальные сети, специальные семинары по гендерному равенству, квир-фестивали, учебники для психологов и журналистов», — утверждают авторы обращения.

По словам члена Экспертного совета Владислава Волоховича, подписи собирали еще в прошлом году — за две недели более семи тысяч человек подписались под обращением о запрете пропаганды однополых отношений. Сейчас количество подписей измеряется десятками тысяч.

Католический костел в Беларуси обращается к законодателям с призывом разрабатывать и принимать законы «в соответствии с вечно актуальными этическими нормами».


«Католическая Церковь решительно защищает традиционные семейные ценности, выступает против содомского греха, который является одним из четырех грехов, которые взывают о мести к Небу. А за грешников, которые сознательно нарушают шестую Божью заповедь, в том числе тех, которые имеют однополые отношения, нужно молиться и призывать их к обращению», — говорится в документе.

Широкий сбор подписей против гей-пропаганды и гендерной теории в этом году охватил сотни приходов, Будславский фестиваль, многочисленные встречи для молодежи.
 
 
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Католический костел объявил общенациональный сбор подписей под обращением в защиту традиционной семьи и принятия закона против пропаганды однополых отношений.
 
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