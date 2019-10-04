Белорусские католики собрали десятки тысяч подписей против гей-пропаганды и гендера

Инициативу верующих благословили иерархи Церкви, в том числе лично архиепископ Тадеуш Кондрусевич.





Экспертный совет по вопросам жизни и семьи при Минско-Могилевской архиепархии выступил со специальным обращением, в котором отмечается, что в Беларуси все активнее проявляются тенденции неуважения к духовным ценностям института семьи.





«В первую очередь они направлены на детей и молодежь через СМИ, социальные сети, специальные семинары по гендерному равенству, квир-фестивали, учебники для психологов и журналистов», — утверждают авторы обращения.





По словам члена Экспертного совета Владислава Волоховича, подписи собирали еще в прошлом году — за две недели более семи тысяч человек подписались под обращением о запрете пропаганды однополых отношений. Сейчас количество подписей измеряется десятками тысяч.





Католический костел в Беларуси обращается к законодателям с призывом разрабатывать и принимать законы «в соответствии с вечно актуальными этическими нормами».









«Католическая Церковь решительно защищает традиционные семейные ценности, выступает против содомского греха, который является одним из четырех грехов, которые взывают о мести к Небу. А за грешников, которые сознательно нарушают шестую Божью заповедь, в том числе тех, которые имеют однополые отношения, нужно молиться и призывать их к обращению», — говорится в документе.





Широкий сбор подписей против гей-пропаганды и гендерной теории в этом году охватил сотни приходов, Будславский фестиваль, многочисленные встречи для молодежи.



