Названы самые вредные виды мяса

По словам эксперта, большое значение имеет способ приготовления мясной продукции. Ваулина отметила, что мясо, которое сварили, приготовили на пару или любым другим "диетическим" способом и подали с овощами, лучше усваивается.





"Что касается сыровяленого мяса, "хамона" и ему подобных продуктов, в умеренном

количестве они вполне безобидны", - добавила диетолог.









Эксперт порекомендовала добавить в рацион мясо курицы, индейки и кролика. Также рекомендуется заменить соленые маринады при приготовлении мясных блюд кефиром, водой с соевым соусом или с лимонным соком.



