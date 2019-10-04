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Дети предпочитают чтение историй из книг, а не с планшетов — исследование

05.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Дети предпочитают чтение историй из книг, а не с планшетов — исследование

По данным нового исследования, малыши, кажется, гораздо больше заинтересованы в своих родителях, когда им читают истории из книг, а не с цифровых планшетов.

Исследователи обнаружили, что вместо того, чтобы получать удовольствие, которое происходило, когда истории читались из книги, малыши и родители, вероятно, будут бороться за контроль над планшетом, согласно исследованию, опубликованному в JAMA Pediatrics.

«Может случиться так, что когда родители и дети общаются за таблеткой, им будет сложнее иметь моменты связи, — говорит д-р Тиффани Манцер, педиатр по вопросам развития и поведения в детской больнице CS Mott и Университете штата Мичиган в Энн Арбор, которая вела исследование. — Я думаю, что одним из объяснений этого является дизайн планшетов: это скорее личное устройство. Возможно, родители и дети не привыкли использовать их вместе».

Чтобы понять, имеет ли значение среда, когда родители читают своим малышам, Мюнцер и ее коллеги собрали 37 пар родитель-ребенок и провели эксперимент из трех частей, в котором родители читают своим детям из расширенной книги на основе планшета, базовая планшетная книга и печатная книга. Все дети были в возрасте от 24 до 36 месяцев и не имели задержек в развитии или серьезных заболеваний.

Каждый сеанс чтения проходил в лабораторном помещении, которое было похоже на гостиную с диванами и коробкой с тремя книгами (один текст, два других цифровых), помещенными в недоступном для детей месте, с односторонним зеркалом. и видеокамеры.

Во время каждого чтения исследователи отслеживали положение тела и контролировали поведение родителей и детей. Например, они отметили, что ребенок позиционирует себя так, чтобы родитель имел меньший доступ к книге, или если ребенок вытащил книгу или закрыл ее.

Исследователи также попросили родителей заполнить анкеты, в которых запрашивались демографические данные, такие как возраст, пол, уровень образования, доход семьи, раса или этническая принадлежность, доход семьи и семейное положение. Большинство, 81% родителей в исследовании были матерями, и большинство, 76%, имели четырехлетнее высшее образование или выше. Большинство участников, 89%, были женаты.

Когда исследователи проанализировали видеозаписи, они обнаружили, что когда родители читали с планшетов, у детей было в 3,3 раза больше шансов позиционировать себя, как если бы они читали в одиночку, по сравнению с тем, когда родители читали из печатной книги. Дети также чаще пытались взять под контроль и оттолкнуть руку родителя от планшета, чем с печатными книгами.

Когда родители читают с планшетов, «их использование языка может быть не таким сильным», сказала Мюнцер.

Дети предпочитают чтение историй из книг, а не с планшетов — исследование

«С печатной книгой родители чувствуют, что могут с друзьями устроиться поудобнее и оживить историю. Я думаю, что дизайн планшета может влиять на способность родителей и детей взаимодействовать друг с другом и может вызывать больше контроля, например, когда родители отталкивают руки детей от планшета, а дети хватаются за них», — отметила она.

Результаты нового исследования «согласуются с предыдущими исследованиями по использованию мобильных медиа у маленьких детей», — сказал доктор Барри Соломон, профессор педиатрии и руководитель отделения общей педиатрии в Медицинской школе Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, Мэриленд.

«Из предыдущих исследований мы знаем, что использование электронных устройств малышами обычно происходит независимо друг от друга, — пояснил Соломон в электронном письме. — Однако чтение книг должно быть общим опытом. Как предполагают авторы, аудиовизуальные эффекты — навороты — не способствуют обмену опытом. Скорее всего, они удерживают внимание малышей таким образом, чтобы не допустить значимого взаимодействия ребенка и родителя».

Похоже, что таблетки не способствуют продвижению «поведения, которое, как мы знаем, имеет решающее значение для когнитивного развития детей, — сказал Соломон, — Результаты исследования подтверждают то, что я вижу в нашей педиатрической практике первичной медицинской помощи. Когда мы даем семьям с маленькими детьми печатную книгу, их лица загораются, и они читают вместе с удовольствием и общей целью».
 

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По данным нового исследования, малыши, кажется, гораздо больше заинтересованы в своих родителях, когда им читают истории из книг, а не с цифровых планшетов....
 
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