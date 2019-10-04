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Интернет-перепись по шагам. С полуночи 4 октября все желающие могут переписаться онлайн

05.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Интернет-перепись по шагам. С полуночи 4 октября все желающие могут переписаться онлайн

С 00 часов 00 минут 4 октября активен сайт интернет-переписи, зайдя на который каждый желающий сможет заполнить переписной лист на свое «домохозяйство» (совместно проживающих людей) онлайн.

Принять участие в переписи-2019 с помощью интернета можно следующим образом:

Шаг 1: заходим на сайт www.census.by или www.перепись.бел и нажимаем «Переписаться»;

Шаг 2: регистрируемся в Межбанковской системе идентификации. Нажимаем «Вход по СМС-коду» (для незарегистрированных пользователей в системе Межбанковской системе идентификации);

Шаг 3: вводим личный (идентификационный) номер паспорта, номер телефона (с кодом) и нажимаем «Войти»;

Шаг 4: на ваш мобильный телефон придет временный пароль. Вводим его в окошко «одноразовый пароль» и нажимаем «Войти»;

Шаг 5: нажимаем «Принять»;

Шаг 6: проверяем достоверность указанных данных и нажимаем «Подтвердить»;

Шаг 7: заполняем переписной лист.

После успешного заполнения переписного листа нажимаем «Отправить». На экране появится надпись: «Спасибо, что вы приняли участие в переписи».

https://grodnonews.by/

 
 
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С 00 часов 00 минут 4 октября активен сайт интернет-переписи, зайдя на который каждый желающий сможет заполнить переписной лист на свое «домохозяйство» (совместно...
 
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