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Интернет-перепись по шагам. С полуночи 4 октября все желающие могут переписаться онлайн
05.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 00 часов 00 минут 4 октября активен сайт интернет-переписи, зайдя на который каждый желающий сможет заполнить переписной лист на свое «домохозяйство» (совместно проживающих людей) онлайн.
Принять участие в переписи-2019 с помощью интернета можно следующим образом:
Шаг 1: заходим на сайт
Шаг 2: регистрируемся в Межбанковской системе идентификации. Нажимаем «Вход по СМС-коду» (для незарегистрированных пользователей в системе Межбанковской системе идентификации);
Шаг 3: вводим личный (идентификационный) номер паспорта, номер телефона (с кодом) и нажимаем «Войти»;
Шаг 4: на ваш мобильный телефон придет временный пароль. Вводим его в окошко «одноразовый пароль» и нажимаем «Войти»;
Шаг 5: нажимаем «Принять»;
Шаг 6: проверяем достоверность указанных данных и нажимаем «Подтвердить»;
Шаг 7: заполняем переписной лист.
После успешного заполнения переписного листа нажимаем «Отправить». На экране появится надпись: «Спасибо, что вы приняли участие в переписи».
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С 00 часов 00 минут 4 октября активен сайт интернет-переписи, зайдя на который каждый желающий сможет заполнить переписной лист на свое «домохозяйство» (совместно...
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