Ради чего иностранные туристы едут в безвизовый Гродно

Источник материала: Вороновская газета

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Каждую пятницу, субботу или воскресенье улицы города становятся громче. Отовсюду слышатся щелчки затворов фотокамер или иностранная речь. Благодаря безвизовому режиму Гродно еженедельно посещают сотни туристов. Откуда они приезжают, как реагируют на особенности нашей культуры и какие памятные подарки покупают чаще всего, журналу «Гродно» рассказали работники городских сувенирных магазинов.

Местные жители отчётливо ощущают – город изменился. Каждый месяц открываются новые кофейни, на главной улице появляется всё больше ремесленников, а курсы иностранного языка быстрыми темпами набирают популярность. Безвизовый режим подарил исключительную возможность всем иностранным туристам: побывать в нашем королевском городе. Основной поток гостей приезжает из стран-соседок: России, Польши и Литвы. Но часто в сувенирные лавки заходят и путники из самых неожиданных уголков планеты.

– В прошлом году было много сборных групп из Америки, Германии, Франции и Австралии. В этом приезжали голландцы, а на неделе заходили путешественники из Арабских Эмиратов. Города Ирак и Дубай тоже есть в нашем списке. Кстати, парень из Дубая приехал в Беларусь в декабре, на тот момент ему было 30 лет, и он впервые увидел снег. Но наш город удивляет иностранцев не только климатом. Люди – вот главная особенность, которую подмечают туристы. Говорят, что здесь можно остановить любого прохожего, и он точно подскажет, поможет и даже доведёт, куда нужно, – рассказывает продавец сувенирной лавки «Souvenirs» Наталья.





Сувенирный павильон на Большой Троицкой открылся чуть больше года назад. Но за это время здесь побывали тысячи колоритных туристов из самых разных стран. К слову, приходят они не с пустыми руками: всегда приносят с собой парочку интересных историй или свежих впечатлений о городе. На днях был француз. Утром он зашёл в павильон осмотреться, внимательно изучил прилавки, а вечером вернулся, чтобы купить картину Елены Климовой. Молодой человек выбрал её в подарок консулу Франции, который скоро должен покинуть свой пост. Парень попросил ручку, красиво подписал работу и отдал продавцу, чтобы та красиво упаковала. Так, на память французскому консулу уехал кусочек атмосферного Гродно.

Лавка переполнена историями о самых разных туристах. Одни приезжают в город, чтобы поностальгировать, ведь сами жили здесь 30 лет назад. Другие отправляются в Гродно, чтобы увидеть все эти знаменитые исторические памятники. Третьи же собирают чемодан и приезжают сюда на большом туристическом автобусе только по одной причине: они искренне любят Беларусь.





– Недавно к нам зашла супружеская пара, люди в возрасте уже, – говорит продавец Наталья. – Мужчина выбрал себе бейсболку, я достала её и отдала ему примерять. Потом решила помочь правильно зафиксировать её по размеру головы. Он же отошёл, как будто боялся, что я её заберу, и в ответ на все мои уговоры сказал только: «No-no, I love Belarus!». Его жена быстро расплатилась, а высокий и очень довольный мужчина так и ушёл, не снимая эту бейсболку. Меня вообще всегда умиляет, когда туристы покупают наши соломенные шляпы или другие головные уборы и прямо в них выходят из магазина.

А однажды к нам заглянул голландец. В то время рядом с павильоном велись ремонтные работы, поэтому поблизости столбиком стояла сложенная плитка. Голландец купил кофе, пару магнитов, затем вышел и сел на эту стоящую плитку. Он сидел и с наслаждением наблюдал за тем, что происходит на улице. А во мне эта фигура со стаканчиком кофе напротив пожарной каланчи вызвала столько приятных эмоций, что я не выдержала и попросила разрешения сфотографировать его для личного архива. Фото получилось атмосферным, а случай навсегда остался в моей памяти.

Несмотря на устоявшиеся привычки увозить из других городов и стран преимущественно магниты, туристы города Гродно совсем не ограничивают себя в выборе памятного подарка. Да и ассортимент белорусских прилавков позволяет быть оригинальным. Одни покупают белорусские флаги и фотографируются прямо в сувенирных лавках. Другие обращают внимание на льняные изделия. К слову, в одном из них, а именно, в платье василькового цвета с орнаментом, гостей встречает и сама продавец.





С собой туристы увозят тарелки из фарфора или керамики, сладости от белорусских производителей, изделия из соломки или необычные белорусские носки в жестяных банках. Отдельную группу туристов составляют итальянцы и поляки, которые почему-то чаще других выбирают матрёшек в качестве сувенира.

Пока продавец рассказывала об особенностях туристических предпочтений, рассчитаться за путеводитель и магниты подошёл Константин Крюков из города Клина, что в Московской области:

– Я в Гродно впервые, приехал сюда по работе. Но уже решил все свои вопросы и вот вышел прогуляться. Видно, что город старинный. Под Санкт-Петербургом есть похожий на Гродно город. Здесь приятно находиться: даже погода лучше, чем у нас. Оттого, что нет дождей и по-летнему жарко, чувствую, будто приехал на курорт. Кстати, скорее всего, увезу отсюда не только магниты, но и влюблённость в Гродно.





Сувенир – это подарок с душой. Он может быть как лёгким напоминанием о хорошем отдыхе, так и маленькой частью большой атмосферы посещённого города. Неважно, магнитик это или соломенная шляпа, главное – подобрать его с учетом всех предпочтений ваших близких. Поэтому Гродно в этом плане очень приятный город. Например, на сувенирных прилавках в ТД «Неман», в секции «Белорусские сувениры», есть всё, что только могут коллекционировать туристы: напёрстки, брелоки, кружки, тарелки, открытки, рюмки и куклы. Найти что-то особенное не составит труда. Подарок может быть вкусным, поэтому продавцы часто предлагают составить приятный комплект из чашки с надписью «Гродно», травяного чая «Гарадзенская гарбата» и вкуснейшего «печатного» пряника. Для модников можно подобрать носки с орнаментом или футболку с вышивкой. Для тех, кто особенно заботится о планете, предлагают термостаканы для кофе или чая, многоразовые бутылки для воды и льняные сумки-шоперы.

Но если ничего из существующего на полках не подходит, там же можно разработать собственный дизайн для подарочной кружки или майки. Так, в секции «Белорусские сувениры» совсем недавно сделали композицию на кружку для гостей из Аргентины. В начале XX века их семья эмигрировала из Гродно, и молодой парень, правнук мигрантов, приехал к нам посмотреть город и найти архивные документы об истории своей семьи. Он фотографировал своё путешествие по Гродно, а позже в сувенирной лавке сделал кружки с самыми значимыми фотоснимками. Парень отметил, что благодаря такому подарку прабабушка и прадедушка теперь смогут чаще возвращаться в свой родной город. Пусть и мысленно.

Все туристы, приезжающие в наш старинный город, быстро проникаются им и, помимо сувениров, увозят домой добрые эмоции. Так, рассказы о Гродно за границей чаще услышишь не от туристических фирм, а из уст соседей или коллег по работе.

– За 6 лет работы мне довелось пообщаться со многими интересными людьми, – вспоминает директор секции «Белорусские сувениры» Виктория Голубь. – Например, Паулина Тильманн, немецкий журналист, в 2013 году путешествовала по Беларуси и писала репортажи в газету и в свой блог. Мы разговорились: я рассказывала о Гродно, о Беларуси, о бизнесе в нашей стране. Паулина разместила нашу беседу в блоге, а дальше последовало много отзывов. Некоторые немцы так заинтересовались возможностью приехать в Беларусь, что я передала их контакты в турагентство, а сотрудники в свою очередь организовали им поездку. К слову, тогда Паулина увезла из Гродно матрёшку для племянницы и магниты для друзей. Была пара и из Голливуда, которая в качестве подарка выбрала льняные сумки с вышивкой и скатерти.

А в мае этого года встретила очень интересного путешественника из Бельгии. Он две недели ездил по Беларуси общественным транспортом, принципиально не пользуясь интернетом. В помощь ему были только путеводитель и печатная карта. Из сувениров он привёз льняную сумку жене, кружку – для себя, а детям достались пряники. Рассказывал, что когда собирался в поездку в Беларусь на две недели, первый вопрос у друзей был: «Где это?», а второй: «Что ты будешь делать там так долго?». И как же было приятно, когда он сказал, что обязательно вернётся, потому что Беларусь для него – неожиданное открытие и большая любовь! Кстати, «большая любовь» он сказал по-французски. И как же красиво это звучало!

Кажется, что в Гродно побывали представители из всех близлежащих стран. Есть и те, что находятся за тысячи километров. Это, например, Буркина-Фасо, Колумбия, Канада, США и Бразилия. Но чаще всего в город над Неманом едут сами белорусы и тоже находят, чему удивиться.

– Я никогда не была в Гродно. И несмотря на то, что мы с подругой пока только начали нашу большую прогулку-знакомство, он меня уже основательно зацепил. Посещение Фарного костёла стало для меня очень эмоциональным событием. Надеюсь, попадём и в другие исторически важные места. Я вообще думала приехать сюда ненадолго, но как увидела его улочки, поняла, что останусь тут ещё на несколько дней. В Гродно мне точно будет, чем заняться, ведь здесь почти каждый день открываются новые выставки или проводятся концерты во двориках. Кажется, что по культурной стороне он даже насыщеннее Минска. Кстати, из этого насыщенного города я увожу два стильных магнита и добрые воспоминания, – с улыбкой говорит туристка из Пинска Анастасия Хоровец.

Как бы ни увеличивалось количество туристов в этом старинном городе, хорошие отзывы по-прежнему преобладают. И пусть говорят, что товарищей на вкус и цвет не найти, но Гродно однозначно влюбляет в себя с первого шага абсолютно любого прохожего. Наш город всегда готов подарить на память магнитик с аистом, льняную сумку или парочку интересных историй. Он расскажет о Коложе, заведёт в Фарный костёл и встретит добрыми улыбками продавцов сувенирных лавок. Туристы приезжают в гости к «дядюшке Гродно» и невольно задумываются: «А что, если здесь остаться? Навсегда?»

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