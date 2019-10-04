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В Барановичах парень поймал курткой падающего с дерева котика. Милое видео
05.10.2019 16:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Небольшой ролик прислала в редакцию жительница нашего города Ольга.
На кадрах видно, как юноша развернул свою куртку под веткой, на которой висит котик. В какой-то момент животное падает, но приземляется прямо в руки парня. По словам Ольги, она стала свидетелем спасения кота утром 4 октября на улице Советской. Как кот попал на дерево – неизвестно.
«Парень, действительно молодец!» – написала Ольга. Животное отпустили на волю после спасения.
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Небольшой ролик прислала в редакцию жительница нашего города Ольга. На кадрах видно, как юноша развернул свою куртку под веткой, на которой висит котик. В...
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