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Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше
Источник материала: СТВ
Каждый человек знает, как быстро идёт время. Сегодня ты ещё в детском садике кушаешь кашу перед тихим часом, завтра уже знакомишься с одноклассниками, послезавтра поступаешь в университет, а ещё днём позже становишься великим физиком, написавшим дюжину научных работ.
Мы уже
Один мужчина решил поделиться своими семейными воспоминаниями с другими,
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Каждый человек знает, как быстро идёт время. Сегодня ты ещё в детском садике кушаешь кашу перед тихим часом, завтра уже знакомишься с одноклассниками, послезавтра...
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