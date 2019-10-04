ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше

05.10.2019 16:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Каждый человек знает, как быстро идёт время. Сегодня ты ещё в детском садике кушаешь кашу перед тихим часом, завтра уже знакомишься с одноклассниками, послезавтра поступаешь в университет, а ещё днём позже становишься великим физиком, написавшим дюжину научных работ.

Мы уже задумывались о величии человека, создавшего фотоаппарат, но всё ещё не рассказали о нём. Увы, и не в этот раз.

Один мужчина решил поделиться своими семейными воспоминаниями с другими, опубликовав три фотографии 2007, 2014, 2019 годов со своей дочкой. И, что удивительно, с каждым разом мужчина выглядит моложе и здоровее.

Тут что-то не так, да? Парень заменил детскую фотографию на взрослую и ждал, пока кто-нибудь это заметит

Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше
Фото: reddit.com/user/courosa

Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше
Фото: reddit.com/user/courosa

Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше
Фото: reddit.com/user/courosa

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый человек знает, как быстро идёт время. Сегодня ты ещё в детском садике кушаешь кашу перед тихим часом, завтра уже знакомишься с одноклассниками, послезавтра...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси спешат собрать урожай картофеля до дождей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика