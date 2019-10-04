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В Мехико протестующие полицейские перекрыли магистрали, ведущие к международному аэропорту

05.10.2019 16:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. В Мехико проходит забастовка полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 200 стражей правопорядка перекрыли магистрали, ведущие к международному аэропорту в столице страны. Они требуют, чтобы власти выплатили им компенсацию за службу.

Рядом с протестующими столичное управление гражданской безопасности выставило усиленное оцепление. Столкновений пока не было. На работу аэропорта демонстрация не повлияла, а вот на дорогах к нему движение сильно затруднено.

В Мехико протестующие полицейские перекрыли магистрали, ведущие к международному аэропорту

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Новости Мексики. В Мехико проходит забастовка полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 200 стражей правопорядка перекрыли магистрали,...
 
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