В Мехико протестующие полицейские перекрыли магистрали, ведущие к международному аэропорту

Источник материала: СТВ

Новости Мексики. В Мехико проходит забастовка полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 200 стражей правопорядка перекрыли магистрали, ведущие к международному аэропорту в столице страны. Они требуют, чтобы власти выплатили им компенсацию за службу.

Рядом с протестующими столичное управление гражданской безопасности выставило усиленное оцепление. Столкновений пока не было. На работу аэропорта демонстрация не повлияла, а вот на дорогах к нему движение сильно затруднено.



