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Написали свои имена и сделали селфи: за порчу Пизанской башни задержали двух туристов из США
Источник материала: СТВ
Новости Италии. В Италии задержали двух американских туристов за порчу Пизанской башни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вандалы нацарапали монеткой свои имена на вершине памятника архитектуры и сделали селфи. Когда они спустились, их ожидали карабинеры, которым сообщили об акте вандализма другие туристы.
Американцам предъявили обвинения в порче объекта культурного наследия ЮНЕСКО при отягчающих обстоятельствах.
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Новости Италии. В Италии задержали двух американских туристов за порчу Пизанской башни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вандалы нацарапали монеткой...
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