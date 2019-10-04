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Написали свои имена и сделали селфи: за порчу Пизанской башни задержали двух туристов из США

05.10.2019 16:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Италии. В Италии задержали двух американских туристов за порчу Пизанской башни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Написали свои имена и сделали селфи: за порчу Пизанской башни задержали двух туристов из США

Вандалы нацарапали монеткой свои имена на вершине памятника архитектуры и сделали селфи. Когда они спустились, их ожидали карабинеры, которым сообщили об акте вандализма другие туристы.

Американцам предъявили обвинения в порче объекта культурного наследия ЮНЕСКО при отягчающих обстоятельствах.

Написали свои имена и сделали селфи: за порчу Пизанской башни задержали двух туристов из США

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Новости Италии. В Италии задержали двух американских туристов за порчу Пизанской башни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вандалы нацарапали монеткой...
 
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