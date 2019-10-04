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Они сражались за нас, теперь мы им помогаем. Активисты БРСМ доставляют покупки с сельхозярмарок по всей Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздник нового урожая. В Минске продолжаются осенние ярмарки. Одна из самых крупных распродаж развернулась на площадке перед «Чижовка-Ареной», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь по сниженным ценам можно приобрести свежие овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, мед, кулинарные и кондитерские изделия. Доступны более 300 торговых точек.
Предлагают на ярмарке и бесплатную доставку. Волонтеры в форме с логотипом БРСМ помогают пожилым людям донести покупки до дома.
Михаил Дегтяренко, секретарь БРСМ БГУ:
Александр Брико, студент механико-математического факультета БГУ:
Благотворительная акция союза молодежи проходит во всех регионах. В эти выходные волонтеры БРСМ дежурят на осенних ярмарках в Минске, Поставах, Жодино, Новополоцке и других городах Беларуси.
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Они сражались за нас, теперь мы им помогаем. Активисты БРСМ доставляют покупки с сельхозярмарок по всей Беларуси
Новости Беларуси. Праздник нового урожая. В Минске продолжаются осенние ярмарки. Одна из самых крупных распродаж развернулась на площадке перед «Чижовка-Ареной»,...
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