ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Взаимный интерес Беларуси и Таджикистана: состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона

05.10.2019 16:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Душанбе – в центре внимания глав государств. 5 октября состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон отметили успешное развитие сотрудничества, в основе которого не только взаимовыгодные проекты в различных сферах, но и личная дружба.

Взаимный интерес Беларуси и Таджикистана: состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона

Александр Лукашенко особо подчеркнул дополнительный импульс, который придал отношениям состоявшийся летом 2019 года официальный визит Эмомали Рахмона в Беларусь. Благодаря его личному вниманию успешно реализуются совместные начинания как на территории Таджикистана, так и Беларуси.

Александр Лукашенко также тепло поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения.

«Таджикистан – верный друг и важный партнер Беларуси». Какие темы обсудили Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон

Александр Лукашенко: Беларусь настроена на системную и долговременную работу с Таджикистаном в экономической сфере

Люди в материале: Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Душанбе – в центре внимания глав государств. 5 октября состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Режиссер Владимир Щербань о годах в детском доме и отказе актеров сыграть гея
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика