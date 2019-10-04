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Что посмотреть? 10 главных сериалов октября

05.10.2019 17:11 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Когда в Беларусь приходит осень, выходит из дома без острой необходимости мало кому хочется. Чтобы вы не скучали, мы решили рассказать вам, какие сериалы по версии BBC нужно смотреть в этом месяце.

«Хранители» («Watchmen»)

Этот сериал про параллельную реальность, в которой в США уже наступил 2019-й, но только-только начал зарождаться интернет. Начнется действие шоу с того, что главный герой будет призывать общество бороться с полицией, которая скрывает свои лица под желтой маской.

Где смотреть:  премьера 20 октября на HBO.

«Гири/Хаджи» («Giri/Haji»)

Этот триллер сняли продюсеры «Чернобыля», что о чем-то да говорит. Сюжет не замысловатый: детектив из Токио приезжает в Лондон, чтобы вместе с местной полицей (и простистуткой-мужчиной) найти своего брата, который тесно связан с якудза.

Где смотреть: на BBC Two и на Netflix.

Конь БоДжек («BoJack Horseman»)

В этом октябре миру покажут уже шестой сезон мульта про коня. Юмор в этом шоу – довольно специфический, так что если вы не смотрели ни серии, внимательно изучите трейлер.

Где смотреть: премьера 21 октября на Netflix.


«Ужиться с самим собой» («Living with Yourself»)

Главную роль в этой философской драме играет Пол Радд, известный по роли Человека-муравья. Его герой – человек, который спорит с самим собой: на экране покажут сразу две версии героя Пола, счастливого и депрессивного.  

Где смотреть: премьера 18 октября на Netflix.

«Убийства в Дублине» (« Dublin Murders»)

Сериал сняли по книжным бестселлерам из цикла мистических детективов Таны Френч. Сюжет пугающий, но интересный: полиция находит в лесу тело ребенка с признаками насильственной смерти. И распутать это убийство может только местный – человек, друзей которого убили подобный образом. 

Где смотреть: премьера 14 октября на BBC.

«Миссис Флетчер» («Mrs. Fletcher»)

Отличный сериал «под вино». Он рассказывает о жизни разведенной женщины (Кэтрин Хан), которую в этот период жизни заботит только порно, свидания на одну ночь и сын-однокурсник. 

Где смотреть: премьера 27 октября на HBO.

«Екатерина Великая» («Catherine the Great»)

Американцы снова покусились на историю России – то есть, сняли хороший сериал. В котором Хелен Миррен примеряет на себя образ российской императрицы Екатерины II. Сюжет рассказывает о последних годах ее правления, когда Екатерина была встревожена проблемой предателей родины. 

Где смотреть: премьера 21 октября на HBO.

«Современная любовь» («Modern Love»)

Очень легкий сериал, где снялись: Энн Хэтэуэй, София Бутелла, Тина Фей, Эндрю Скотт и еще много неплохих актеров. Шоу основано на статьях одноименной колонки в The New York Times, где писали о любовных приключениях в Нью-Йорке.

Где смотреть: премьера 18 октября на Amazon.

«Мистер робот» («Mr Robot»)

Да, в этом октябре на экраны выйдет шестой – и финальный – сезон сериала о хакере-шизофренике. Если любите драму про технологии – можно углубиться в историю с первого сезона.

Где смотреть: 6 октября на стриминговых сервисах.

«Кремниевая долина» («Silicon Valley»)

Юморной сериал о том, как ведут дела в месте, перенасыщенном программистами. И в этом октябре выйдет его уже финальный сезон, где будет всего семь серий.

Где смотреть: 27 октября на HBO.

 
 
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Когда в Беларусь приходит осень, выходит из дома без острой необходимости мало кому хочется. Чтобы вы не скучали, мы решили рассказать вам, какие сериалы по версии...
 
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