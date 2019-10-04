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«Служу соседскому союзу»: Что российские СМИ написали о встрече Лукашенко с Зеленским

05.10.2019 16:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После встречи Лукашенко и Зеленского, на котором президенты очень сильно шутили о России, политологи гадали: как же Кремль отнесется к этому визиту и юмористическим уколам в свой адрес?

«Служу соседскому союзу»: Что российские СМИ написали о встрече Лукашенко с Зеленским
Встреча Лукашенко и Зеленского в Житомире. Источник: https://www.president.gov.ua
После встречи Лукашенко и Зеленского, на котором президенты очень сильно шутили о России, политологи гадали: как же Кремль отнесется к этому визиту и юмористическим уколам в свой адрес? Впрочем, некоторые политологи предполагали, что Москва не будет на это реагировать. Пока официальной реакции действительно нет, пишет «Салiдарнасць».

А вот российские СМИ не смогли пройти мимо этого события. Правда, большинство из них ограничилось лишь небольшими заметками. Пожалуй, лишь КоммерсантЪ попытался сделать мало-мальски подробный отчет об этой встрече, предоставив слово белорусским политологам.



«После того как украинские девушки в вышиванках поднесли белорусскому гостю хлеб-соль, главы государств в одном автомобиле отправились на переговоры. Прежде чем скрыться за закрытыми для прессы дверями, оба признались друг другу в особой близости», — пишет издание.

Газета.Ру также написала об этой встрече, рассказав, как президенты чокались за достигнутые договоренности.



Другие же СМИ просто транслировали шутки двух президентов. Особенно позабавило российские СМИ то, что Лукашенко перепутал Украину с Россией. Об этом написали и независимые издания вроде Эха Москвы, и одиозные вроде Регнума.

 

Регнум же по этому поводу привел слова депутата-коммуниста, который заявил что «Лукашенко не ошибся, назвав Украину Россией».

«Он не ошибся. Почему не ошибся? Когда он стал президентом Белоруссии, поехал по регионам России», — заявил Леонид Калашников в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

И подчеркнул, что Зеленскому следует брать с него пример.

Не оставили эту встречу без внимания и другие пропагандисты. Правда, досталось, в основном Зеленскому. В программе «Кто против?» на канале «Россия 1» предложили поставить Лукашенко «высший бал за находчивость», когда тот пошутил по поводу «Владимира Владимировича» и «Владимира Александровича».


Не удержалась от комментариев на эту тему и российская ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева.

«Оговорочка по Фрейду», — написала Скабеева на своей странице в Twitter относительно ошибки Лукашенко.

А вот дальнейшие слова про «Владимира Владимировича» Скабеева считает троллингом Зеленского со стороны Лукашенко.

«Как же смешно Лукашенко троллит Зеленского», — написала она в своем телеграм-канале.
 
 
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После встречи Лукашенко и Зеленского, на котором президенты очень сильно шутили о России, политологи гадали: как же Кремль отнесется к этому визиту и...
 
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