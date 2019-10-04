Корм для форели и осетра начнут производить в Беларуси

mlyn.by Кроме того, Белорусская биотехнологическая корпорация в Пуховичском районе в 2020 году наладит выпуск кормов для рыбы, пишет





В Беларуси насчитывается 17 основных производителей рыбы. Такую статистику привели на сайте Agriculture.by. Работают 11 рыбоводных индустриальных комплексов по выращиванию ценных видов рыб. В 2017 году завершили строительство форелевого хозяйства на реке Рыбчанка у деревни Сычевичи Молодечненского района. Этот проект реализован с привлечением иностранных инвестиций.





По данным журнала «Белорусское сельское хозяйство», основная задача на текущий момент — это завершение строительства двух рыбокомплексов общей мощностью 405 т. Речь идет о второй очереди возведения индустриального комплекса по выращиванию форели в Минской области и реконструкции бетонных бассейнов осетровых в Брестской. В дальнейшем в стране планируют также перерабатывать ценные виды рыб и использовать при изготовлении детского питания.













Как сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», в 2020 году в стране начнут выпускать и корма для рыбы. Этим будет заниматься Белорусская биотехнологическая корпорация в Пуховичском районе. Благодаря отечественным кормам себестоимость ценной рыбы снизится.









В 2018 году предприятия Беларуси произвели более 16 тысяч тонн товарной рыбы. Реализуют ее, в основном, на внутреннем рынке, часть идет на экспорт в Россию и Литву. Объемы будут наращивать, к окончанию 2020 года планируют получить более 18 тысяч тонн рыбы. Об этом рассказала начальник главного управления интенсификации животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Наталья Сонич. По словам специалиста, в стране для наращивания объемов рыбы есть большой резерв. В частности, развиты мощности в Любани, рыбу используют в производстве консервов и детского питания.





Фото: sb.by



