ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Корм для форели и осетра начнут производить в Беларуси

05.10.2019 16:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси планируют в 2020 году нарастить производство ценных пород рыбы. Речь идет о форели, осетре, белом амуре.

Кроме того, Белорусская биотехнологическая корпорация в Пуховичском районе в 2020 году наладит выпуск кормов для рыбы, пишет mlyn.by

В Беларуси насчитывается 17 основных производителей рыбы. Такую статистику привели на сайте Agriculture.by. Работают 11 рыбоводных индустриальных комплексов по выращиванию ценных видов рыб. В 2017 году завершили строительство форелевого хозяйства на реке Рыбчанка у деревни Сычевичи Молодечненского района. Этот проект реализован с привлечением иностранных инвестиций.

По данным журнала «Белорусское сельское хозяйство», основная задача на текущий момент — это завершение строительства двух рыбокомплексов общей мощностью 405 т. Речь идет о второй очереди возведения индустриального комплекса по выращиванию форели в Минской области и реконструкции бетонных бассейнов осетровых в Брестской. В дальнейшем в стране планируют также перерабатывать ценные виды рыб и использовать при изготовлении детского питания.



Как сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», в 2020 году в стране начнут выпускать и корма для рыбы. Этим будет заниматься Белорусская биотехнологическая корпорация в Пуховичском районе. Благодаря отечественным кормам себестоимость ценной рыбы снизится.


В 2018 году предприятия Беларуси произвели более 16 тысяч тонн товарной рыбы. Реализуют ее, в основном, на внутреннем рынке, часть идет на экспорт в Россию и Литву. Объемы будут наращивать, к окончанию 2020 года планируют получить более 18 тысяч тонн рыбы. Об этом рассказала начальник главного управления интенсификации животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Наталья Сонич. По словам специалиста, в стране для наращивания объемов рыбы есть большой резерв. В частности, развиты мощности в Любани, рыбу используют в производстве консервов и детского питания.

Фото: sb.by
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси планируют в 2020 году нарастить производство ценных пород рыбы. Речь идет о форели, осетре, белом амуре.
 
Новости дня
Новости разные
 
Взаимный интерес Беларуси и Таджикистана: состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика