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Нидерланды - больше не Голландия?

05.10.2019 17:53 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нидерланды - больше не Голландия?
Фото из открытых источников

По информации The Guardian, название "Нидерланды" - попытка обновить глобальный имидж страны. Представитель министерства иностранных дел заявил, что правительство применит прагматичный подход к своему названию, чтобы стимулировать экспорт, туризм, спорт и распространение «голландской культуры, норм и ценностей». Было решено использовать официальное название страны - Нидерланды.

Лидеры бизнеса, совет по туризму и центральное правительство Нидерландов не хотят, чтобы страна ассоциировалась во всем мире только с легальными наркотиками и кварталом красных фонарей в Амстердаме. 

В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на певческом конкурсе "Евровидение", который пройдет в Роттердаме в мае 2020 года и во время Олимпийских игр в Токио в 2020 году. 

Также национальная футбольная команда, которую за рубежом часто называют Голландией, будет называться исключительно Нидерландами.

Нидерланды получили название Голландия из-за названия двух провинций на западном побережье —  Северная и Южная Голландия. С Х по XVI век Голландия являлась единым политическим объединением. К XVII веку оно было доминирующей частью тогдашней Голландской республики. Королевство Нидерланды (в пер. с голландского - Neder-landen, "нижние земли") возникло после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.

 
 
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Правительство будет использовать название "Нидерланды" вместо "Голландия".
 
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