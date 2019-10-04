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Тепло в квартирах, благоустройство дворов и транспортное сообщение. С какими вопросами жители Гродненщины обращались на прямую линию к председателю областного Совета депутатов Игорю Жуку

05.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Тепло в квартирах, благоустройство дворов и транспортное сообщение. С какими вопросами жители Гродненщины обращались на прямую линию к председателю областного Совета депутатов Игорю Жуку

В эту субботу на прямую линию поступило почти 30 звонков. Большая часть – 19 обращений – от гродненцев. Свои проблемы и пожелания озвучили также жители Волковысского, Дятловского, Щучинского, Ошмянского, Лидского и Гродненского районов.

По-прежнему не теряет актуальности вопрос отопления жилфонда. Большинство обращений касалось именно этой темы. Чаще всего тем, когда же тепло придет в квартиры, интересовались жители Октябрьского района Гродно. Где-то неоконченный ремонт теплотрассы, где-то проблема с завоздушиванием батарей мешают гродненцам наслаждаться домашним уютом в полной мере. Путаница возникает еще и из-за незнания разницы между режимом протапливания и включением самого отопления. Это разные вещи. Во время полноценного отопления температура воды в батареях достигает 63–64 градусов по Цельсию. Режим протапливания предусматривает нагрев воды в батареях лишь от 34 до 40 градусов. В случае ночных заморозков даже в режиме протапливания воду в батареях нагревают до 50 градусов. С 1 октября системы отопления в жилфонде находятся в режиме протапливания. Соответствующее распоряжение подписал председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.

Есть претензии у жителей области и к организации транспортных перевозок. Жительница деревни Зеленая Гродненского района сетует на отсутствие в населенном пункте автобусной остановки. Жители улицы Курчатова в Гродно просят продлить маршрут автобуса №46 на одну остановку в районе Зарицы. Здесь же есть вопросы по обустройству разворотной площадки для транспорта. Все эти обращения адресованы компетентным службам.

С проблемой столкнулись жители домов, расположенных по улице Мира областного центра. Неподалеку от детсада есть игровая площадка, где с удовольствием проводят свободное время дети из соседних домов. Выяснилось, что на ее месте планируют сделать парковку. Местных жителей такая ситуация не устраивает, поэтому они обратились на прямую линию с просьбой оставить площадку. Обращение по этому вопросу адресовано горисполкому.

В ходе прямой телефонной линии поднимались также темы асфальтирования и ремонта дорог, сроков выплаты пенсий, стоимости лекарств и работы общественных бань. Большинство вопросов оперативно решалось на местах с помощью представителей компетентных служб и управлений, по некоторым даны соответствующие поручения. По всем обращениям заявители получат письменные ответы.

Юлия ТИМОЩУК
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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В эту субботу на прямую линию поступило почти 30 звонков. Большая часть – 19 обращений – от гродненцев. Свои проблемы и пожелания озвучили также жители...
 
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