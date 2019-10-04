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Сколько белорусов уже поучаствовало в переписи населения?

05.10.2019 18:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Сколько белорусов уже поучаствовало в переписи населения?
shutterstock.com

По информации Белстата, почти половина участников акции (181 тысяча человек) ответили на вопросы через Интернет.

Акция началась 4 октября и продлится до 30 октября. Заполнить анкету можно на сайтах census.by или перепись.бел. Если вы воспользуетесь этой возможностью до 18 октября, переписчики к вам не придут - они начнут работать с 21 октября.

В этом году респондентам предлагают ответить на 49 вопросов, большая часть из которых касается уровня доходов, жилищных условий, а также работы и зарплат.

Перепись населения проходит в стране раз в 10 лет. В прошлый раз ее провели в 2009 году.

 
 
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На 11:00 5 октября количество "переписанных" белорусов составило 373,8 тысячи человек.
 
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