Сколько белорусов уже поучаствовало в переписи населения?

По информации Белстата , почти половина участников акции (181 тысяча человек) ответили на вопросы через Интернет.

Акция началась 4 октября и продлится до 30 октября. Заполнить анкету можно на сайтах census.by или перепись.бел . Если вы воспользуетесь этой возможностью до 18 октября, переписчики к вам не придут - они начнут работать с 21 октября.

В этом году респондентам предлагают ответить на 49 вопросов, большая часть из которых касается уровня доходов, жилищных условий, а также работы и зарплат.

Перепись населения проходит в стране раз в 10 лет. В прошлый раз ее провели в 2009 году.