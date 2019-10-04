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Сколько белорусов уже поучаствовало в переписи населения?
05.10.2019 18:35 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
По информации
Акция началась 4 октября и продлится до 30 октября. Заполнить анкету можно на сайтах
В этом году респондентам предлагают ответить на 49 вопросов, большая часть из которых касается уровня доходов, жилищных условий, а также работы и зарплат.
Перепись населения проходит в стране раз в 10 лет. В прошлый раз ее провели в 2009 году.
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На 11:00 5 октября количество "переписанных" белорусов составило 373,8 тысячи человек.
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