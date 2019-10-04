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Случайные находки или следы древнего поселения? После обнаружения артефактов X-XI веков под Бобруйском начались раскопки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Раскопки в Бобруйском районе претендуют на очередную археологическую сенсацию. Там обнаружен боевой топор с серебряным напылением и подкова X-XI веков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О них стало известно случайно. Местный блогер поделился информацией о своих находках в социальных сетях. Сейчас экспонаты разместили в Бобруйском музее.
Археологи определили место, где были найдены топор и подкова, и теперь надеются на новые важные находки. 5 октября под Бобруйском начались поисковые работы. В команде как опытные археологи, так и студенты исторического факультета Могилевского университета.
Алексей Авласович, доцент кафедры археологии МГУ им. А.Кулешова:
У нас сейчас задача – попробовать найти культурный слой. И если у нас получится это, следующее лето мы проведем здесь, на полномасштабных раскопках.
Ярослава Асипцова, студентка историко-филологического факультета МГУ им. А.Кулешова:
В 2019 году в Бобруйском районе найдены сразу несколько раритетных артефактов IX-XI веков: шлем полоцкого князя Изяслава, боевые топоры и наконечники стрел и копий, подковы. Все эти находки говорят в пользу более раннего возникновения города на Березине, история которого до сих пор ведет отсчет с XIV века.
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Случайные находки или следы древнего поселения? После обнаружения артефактов X-XI веков под Бобруйском начались раскопки
Новости Беларуси. Раскопки в Бобруйском районе претендуют на очередную археологическую сенсацию. Там обнаружен боевой топор с серебряным напылением и подкова X-XI...
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