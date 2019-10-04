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Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал золото Кубка Средиземноморья в Сан-Марино
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусскому тяжелоатлету Евгению Тихонцову покорился очередной пьедестал, на этот раз Кубка Средиземноморья в Сан-Марино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В двух упражнениях наш тяжелоатлет записал на свой счет вес в 361 килограмм, таким образом став недосягаемым для соперников.
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Новости Беларуси. Белорусскому тяжелоатлету Евгению Тихонцову покорился очередной пьедестал, на этот раз Кубка Средиземноморья в Сан-Марино, сообщили в программе...
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