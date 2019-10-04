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Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал золото Кубка Средиземноморья в Сан-Марино

05.10.2019 18:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусскому тяжелоатлету Евгению Тихонцову покорился очередной пьедестал, на этот раз Кубка Средиземноморья в Сан-Марино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал золото Кубка Средиземноморья в Сан-Марино

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов завоевал золото Кубка Средиземноморья в Сан-Марино

В двух упражнениях наш тяжелоатлет записал на свой счет вес в 361 килограмм, таким образом став недосягаемым для соперников.

Евгений Тихонцов о победе на ЧМ по тяжёлой атлетике: «Доволен местом очень сильно. Но результатом – нет»

Люди в материале: Евгений Тихонцев
 
 
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Новости Беларуси. Белорусскому тяжелоатлету Евгению Тихонцову покорился очередной пьедестал, на этот раз Кубка Средиземноморья в Сан-Марино, сообщили в программе...
 
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